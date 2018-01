Después de 180 días, ¿qué pasó con la tele que les debía Guido Kaczka?

Se cumplían los 180 días hábiles y el premio no había sido entregado. Gerardo García se comunicó ayer con BigBang y contó su dilema. El 10 de abril del año pasado llevó a su fiel Tita, una perra bullmastiff, a participar en "A todo o nada", programa producido por Endemol y conducido por Guido Kaczka, que emitía El Trece. Junto a su esposa y sus dos hijos guiaron a la mascota para que gane. Lo hizo muy bien. Obtuvo un SmartTv y, pese al tiempo de espera, ayer por la tarde lograron combinar con la producción del programa y pronto recibirá el televisor.

La familia antes de ganar.

Según las explicaciones que brindó al autoridad responsable del premio, la falta de entrega se debió a que no lograron contactarse con la familia pese a que lo intentaron en más de una oportunidad. Incluso presentaron los correos electrónicos enviados en los primeros días de diciembre. Como no respondieron y el plazo se vencía, la producción creyó que los ganadores no retirarían el premio.

Por su parte, la familia asegura que no recibieron esos correos, pero agradece que, tras la nota, pudieron ubicar a quien le dará lo que tanto esperan los más chicos de la casa. "Mis hijos me insistieron para que lo cuente esperando una respuesta y por suerte salió muy bien. Entre hoy y mañana quedamos en retirarla", contó a este portal Gerardo.