Devolvió la estatuilla: la furia de Pedro Alfonso por los premios Carlos

Los premios "Carlos" 2018 se llevaron a cabo ayer a la noche en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz, y uno de los invitados al evento fue Pedro Alfonso, quien asistió a la premiación porque la obra "La isla encantada" (que lo tiene como protagonista), estaba nominada en algunas ternas.

Sin embargo, las cosas estuvieron lejos de ser pura alegría y emoción para el actor, ya que luego de subir al escenario, devolvió su premio con enojo.

Pedro Alfonso recibió una mención especial y se sintió despreciado.

La bronca del ex productor de Marcelo Tinelli comenzó cuando se dio cuenta que su obra, durante toda la noche, no había resultado ganadora en ninguna de las ternas a las que se la había nominado.

Aunque lo cierto es que Pedro terminó de enojarse cuando lo llamaron a subir al escenario para recibir "el premio especial del jurado", una mención que al actor no le cayó del todo bien.

Luego de agradecer, y de dedicarle la estatuilla a Emilio Disi, Alfonso se dirigió a la zona de los livings, y fuera de escena, le devolvió el galardón al secretario de turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini.

El actor devolvió la estatuilla a las autoridades de Carlos Paz.

En Intrusos, confirmaron que Pedro sintió menospreciada su labor como actor, y aseguró que si hubiera sido descartado por su trabajo actoral, aunque hubiera perdido, hubiese estado feliz.

"No fue un premio, es una mención especial, y puedo discutir lo de figura destacada, porque yo vengo hace muchos años a Carlos Paz, pero Polino no. A mi no me molesta cuando no gano y yo no dije que no voy a volver a ir, porque me parece que es un evento lindo", dijo Alfonso en diálogo con Jorge Rial.

"Esta distinción la sentí como una palmadita en la espalda, después de que en toda la noche no nos hubieran nominado. Yo no voy a pelear nunca por el mote de actor, yo hago lo mío, la gente me viene a ver y se divierten mucho", dijo.

Además, agregó que a "la mención especial no le encontraba sentido", y que por ese motivo, se la dejó a ellos. "No le encontraba una motivación para llevarmerlo. Fui, subí, la recibí, y nada más", aclaró.

Pedro protagoniza "La isla encantada".

"Me parece que no hay una consideración sobre una obra a la que le va muy bien. Yo no sentía que me lo tenía que llevar. Yo estoy muy tranquilo con lo que hice", cerró el actor.

Pedro, participa de la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz hace 7 años, y en el 2017, su obra estuvo nominada en 13 ternas.