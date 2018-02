¿Duelo? Flor Marcasoli lloró por Becky Vázquez y dijo que perdió una amiga porque se metió con su ex

Tras los rumores de infidelidad de Federico Bal con Becky Vázquez, Laurita Fernández decidió romper con su relación y, desde entonces, se mantuvo en silencio. Sin embargo, quien salió a hablar muy enojada sobre el tema fue Florencia Marcasoli, otra ex de Bal.

"Siento que perdí una amiga", dijo la morocha en relación a la traición que dice haber sufrido por parte de Becky.

Florencia Marcasoli reprochó que su amiga se haya ido con su ex.

Aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas salió a aclarar la infidelidad, lo cierto es que Marcasoli se sumó a la polémica, y entre lágrimas, confirmó que su amiga la había traicionado al salir con Federico.

"Me duele de verdad por ella. Es una amiga y se metió con un ex. Es una cuestión de códigos. No fue frontal", dijo Flor, y rápidamente aclaró que está muy bien con su pareja, Esteban "Bam Bam" Morais, pero que de todos modos, lo que le molesta es la falsedad de Becky.

NOVIEMBRE �� @lucasgarofalophoto Una publicación compartida de Becky (@beckyvazquez9) el Nov 18, 2017 at 12:14 PST

"Está más que claro que mi ex no me interesa. Yo estoy muy bien con Esteban, es un hombre maravilloso, que me acompaña, está conmigo y me cuida, a mí me duele de verdad por Becky", aseguró.

En relación a esto, dijo que sabe que los rumores de infidelidad son totalmente ciertos y, que hace sólo dos días ella y Becky se encontraron en un bar, pero que su amiga no le mencionó nada acerca del affaire.

"Ella me decía: 'Amiga, nos tenemos que ver, tenemos que juntarnos, a tomar mate'. Me siento una boluda", declaró enojada.

Por último, la vedette confesó que Becky la acompañó mucho cuando se separó de Bal, y que su amiga siempre le decía que tenía que alejarse del hijo de Carmen Barbieri: "Ella me decía: 'Flor, ese chico no es para vos'. Yo pasaba por malos momentos y ahora me pregunto qué pasó", cerró con angustia Marcasoli.