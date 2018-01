Duro de acosar: Pouso y Carmela Bárbaro también cuestionaron a Pettinato

A las acusaciones de acoso sexual que comenzaron a llover sobre Roberto Pettinato de parte de ex compañeras laborales, hoy se le sumaron nuevos testimonios.

Así, Josefina Pouso, quien formó parte del staff que acompañaba al conductor en Un mundo perfecto, le recordó su mala experiencia a Clarín. "Yo hablé en su momento y no me creyeron. No la pasé bien y me tuve que ir. Duré tres meses en un programa y tuve que seguir un juego que no me gustó seguir", expresó.

Pero de haberlo sabido antes che! Siempre supe que fue culpa mía. Igualmente creo q el está en el otro 50% q aunque le digas q no sigue como si nada hubieses dicho o peor. https://t.co/9BdLqkaYgI — Josefina Pouso (@JPouso) 28 de enero de 2018

Vale recordar que en 2010, Pouso realizó declaraciones en la revista 7 Días que causaron una inusitada reacción en el ex Sumo. "No tuve nada con Roberto Pettinato; pero si tuve, ¿qué?", había dicho la ex modelo en aquel entonces.

Sorpresivamente, luego de esa frase, comenzó a recibir mensajes agresivos del concuctor vía celular. "Me decía: 'muy desafortunadas tus declaraciones para con mi familia', 'ahora sí, no vengas más'", expresó en aquel entonces.

El relato de Carmela

Por su parte, Carmela Bárbaro -quien también trabajó en Un mundo perfecto- ofreció su propio relato en Los ángeles de la mañana. "Pettinato no puede distinguir el acoso y tampoco lo puede distinguir en su vida personal y ese es el problema", subrayó.

La panelista señaló que el conductor "hace chistes sexuales que no corresponden" y "es de esas personas que creen que te pueden hacer un masajito".

"Quiso hacer un chiste y le dije 'Conmigo no, no jodemos, no somos graciosos, mi cuerpo está acá y vos estás allá'. Y eso paró. Por eso yo no te puedo decir que es un tipo que insista o que vaya contra la voluntad de una mujer. Pero sí reconozco que lamentablemente muchas minas están acostumbradas y se dejan porque creemos que es parte de nuestro laburo, porque creemos que está bien", cerró Carmela.