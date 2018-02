El desconsuelo de Cinthia Fernández tras la dura determinación de Defederico

Desde hace casi un mes, Cinthia Fernández y Matías Defederico están separados. La noticia fue comunicada hace poco por la bailarina y, ante la situación, aclaró que a pesar de estar en crisis ella quiere volver con su marido.

Ayer, el futbolista dio la cara y aseguró que, entre otras cosas, fue él quien tomó la decisión de alejarse por un tiempo. Por eso, este mediodía Cinthia salió a responderle, y entre lágrimas, aseguró que todavía espera una reconciliación.

Cinthia Fernández se enojó porque su marido habló públicamente.

"Fue algo que se habló el tema de la separación, por eso fue raro que salga a hablar, sobre todo si yo elijo no hacerlo, me parece que él saliendo le hecha mas leña al fuego. Fue innecesario que él diga que tomó la decisión", contó Fernández.

Además, muy triste y con lágrimas en los ojos, aseguró que su marido no pasa por su mejor momento laboral, ya que viajó a España para ir a jugar a un nuevo club, y al llegar, no pudo negociar con las autoridades y tuvo que volverse.

El jugador viajó a España para comenzar su carrera en un club de allá, y finalmente no llegó a un acuerdo.

"Son épocas que hoy me toca a mi bancarlo a él", dijo Cinthia, y enseguida aseguró que ahora, al mirar hacia atrás, se da cuenta de que muchas veces no pudo acompañar a su esposo.

"Quizás si es cierto que yo lo tuve que haber acompañado en otras oportunidades, y siempre cuando a él lo llaman por un club, siempre soy la primera en poner palos en las ruedas porque quiero que las nenes estén en lugares normales y quizás fue un error mío, porque yo soy bastante cuidadosa", aclaró.

En relación a esto, la bailarina de Mahatma aseguró que el próximo martes Matías viajará a Córdoba para encontrase con sus hijas, y que a pesar de que ella quiere que él se quede en la casa, por ahora el futbolista optó por ir a un hotel.

"A Matías lo amo y lo elegí. Estoy segura de lo que siento, pero a veces necesitás sentir que perdés todo para darte cuenta", dijo por último.

Cinthia aseguró que quiere seguir con su marido.

Matías lloró por la crisis

En diálogo con Infama Recargado, Defederico contó que está muy mal por su separación, y que con Cinthia sólo tienen un diálogo básico para evitar seguir con más discusiones.

"Hace 7 años que estamos juntos con 3 hijas, y es un poco desgastante la vida. Este año estuvimos juntos en Ecuador y estuvimos bien pero se ve que había cosas que estaban mal de antes", comentó, y añadió que ahora él vive en la casa familiar porque su mujer está en Córdoba con las nenas, pero que cuando vuelva, se va a mudar.

"Es difícil por las nenas, y yo estoy acá y ella en Córdoba trabajando. Hoy estamos separados pero no quiere decir que sea definitivo. La decisión fue mía, y hoy por hoy, soy yo el que no quiere volver, por eso te digo que no se cuánto tiempo va a ser", cerró.