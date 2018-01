El desnudo total de Marian Farjat en Punta del Este: "Antes, Brian no me dejaba"

Las vacaciones de Marian Farjat, soltera y en Punta del Este, llegaron con un destape total. Así, la ex Gran Hermano decidió mostrarse en la playa La Escondida, de José Ignacio, completamente desnuda.

Marian mostró su figura en la playa de Punta del Este.

"No me da nada de pudor estar desnuda. Pero antes no podía hacer nudismo porque Brian no me dejaba", señaló a la revista Pronto en referencia a su ex novio, Brian Lanzelotta.

"Dios nos trajo desnudos al mundo y el hombre es el que decidió usar ropa. Me gustaría que todos anduviésemos desnudos por la vida. Todo sería más sencillo y no habría que preocuparse por la ropa", reflexionó.

Actualmente alejada de los medios, Marian formó un dúo de DJs junto a su hermana Yasmin, y ahora encara una gira de discotecas durante el verano.

"No me dejaba hacer nada"

"Corté porque estaba atada a él. No me dejaba hacer nada", señaló explicando su ruptura con Lanzelotta, ex participante del reality y actual cantante de cumbia.

"Brian es celoso y manipulador", señaló Marian.

Brian actualmente está de novio con la bailarina de ShowMatch Anita Izaguirre y Marian se permitió aconsejar a la joven. "Ella, que tiene tanto futuro por delante, que se arruine así la vida por él, me da tristeza. Ojalá lea esto y se dé cuenta. Es celoso y manipulador", aseguró.