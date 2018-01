El desolado mensaje de Cinthia Fernández a Defederico tras la separación

Aunque enfoca su cabeza en la crianza de sus tres hijas y en la obra Mahatma Cinthia Fernández vive uno de sus peores veranos en Carlos Paz. Dos semanas atrás y sin siquiera con rumores circulando, la morocha reconoció que atraviesa una fuerte crisis con Matías Defederico, quien se encuentra en España.

Cinthia Fernández confirmó que está en crisis con Defederico.

“Prefiero dar la cara antes de que se digan cosas que no tengo ganas de escuchar. Todas mis separaciones fueron horribles. Con mensajes y cosas así, y justamente esta vez no pasó eso. No es por nada fuera de lo común que no sea una convivencia de pareja”, señaló en su momento con un halo de esperanza.

Sin embargo, el contacto con el padre de sus hijas se redujo al mínimo. “Hablamos sólo por las nenas. Si nos preguntamos cómo estamos, empezamos a discutir y por eso preferimos hablar lo justo y necesario. Los dos tenemos errores y cuestiones por resolver, así que lo mejor es que nos calmemos. Pero esos errores no son por terceros, porque siempre le eché la culpa a él y esta vez no hubo infidelidades”.

Así las cosas, la bailarina aprovechó su cuenta de Instagram para compartir una historia con un destinatario puntual: su marido. En la misma, se puede ver una pantalla roja, con un emoticón triste y la frase: “No me olvides”.

La bailarina está en Carlos Paz y su marido en España.

"Tenemos un montón de viajes encima. Yo paso un montón de tiempo sola, y él también. Somos una familia nómade, y la verdad es que tenemos ganas de quedarnos juntos en Argentina, y no tenemos esa suerte", dijo y enseguida aclaró que "él no se mandó una cagada esta vez, como sí pasó otras veces, ni yo tampoco me mandé nada".

Matías abandonó la Argentina hace sólo 3 días.

"La verdad que la pasé mal las otras veces, pasamos por situaciones muy feas, tuvimos un montón de separaciones y no quiero que me pase eso de nuevo porque las nenas ya son grandes", sostuvo.

Además, contó que cuando sus hijas le peguntan sobre su papá, ella le explica que se fue a España a jugar al fútbol, cosa que para la familia ya era sabido. "Creíamos que era en un lugar y no fue así. Yo lo amo y sé que él también a mi", explicó.

"Este año fue terrible, tuvimos tres mudanzas, y muchas veces me pasa que pienso mucho en las nenas y abandono la pareja, y no tiene que pasar eso", cerró la morocha entre lágrimas.