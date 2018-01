El desubicado chiste de Cristian Castro que incomodó a Nicole y a Pampita

Aunque la cantidad de turistas argentinos que eligen Punta del Este para vacacionar es grande y es fácil camuflarse entre la multitud, el destino le jugó una mala pasada a Nicole Neumann y Carolina Ardohain.

Es que las dos modelos, enfrentadas en una rivalidad con decenas de capítulos, terminaron coincidiendo en un recital que Cristian Castro brindó en la ciudad uruguaya. Pampita fue junto a amigas, mientras que Nicole asistió en compañía de sus dos hijas mayores Indiana y Allegra, quien celebraba su cumpleaños.

No sólo eso: el cantante mexicano estaba al tanto de la presencia de ambas y decidió "chicanear" con picardía sobre la enemistad eterna que las enfrenta.

Broma y aplausos

Así, Castro presentó a Neumann y, cuando llegó el momento de anunciar la presencia de Ardohain, lanzó una broma que seguro sonrojó a las modelos.

"Quiero que sepa Nicole que le negué los boletos a Pampita para que no viniera. ¡Ay, no es cierto! Absolutamente negativo. Claro que no", expresó entre risas. Inmediatamente después, Cristian pidió "un aplauso para la morocha más hermosa", poniendo paños fríos tratando de gambetear la siempre pronta ira de la ex de "Pico" Mónaco.