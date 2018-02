El inesperado destape de la "Tinelli tímida": Micaela, sexy en la playa

De vacaciones en Punta del Este, Micaela Tinelli dejó por un momento de ser la más tímida del clan para publicar en Instagram una selfie en bikini.

En la imagen, lució un traje de baño con el corpiño bordado y eligió no mostrar su rostro. Sin embargo, se ganó los elogios de sus seguidores en la red social.

Mientras Micaela y su hermana Candelaria se afincaron en el balneario uruguayo, su padre, sus hermanos Juanita y Lorenzo, y Guillermina Valdés partieron rumbo a Estados Unidos para disfrutar de Disneyland.

"Leche hervida"

Aunque para muchos es la “Tinelli tranquila”, Micaela supo reconocer que tiene el mismo temperamento que su hermana Candelaria. “Las dos tenemos un carácter muy fuerte, aunque no parezca. ‘Leche hervida’, como nos dice papá. Tenemos muy en claro qué queremos y qué no y hasta dónde llegar. También sabemos cuánto mostrarnos, tenemos nuestro límite para hacer o dejar de hacer cosas y decir ‘hasta acá llegamos’”, reconoció a la revista Hola.

En la misma nota, también reconoce que es mucho menos organizada que su hermana. “Cande es más ordenada en todo y eso me ayuda en lo cotidiano. Más prolija, más meticulosa. (Durante un viaje a Nueva York) el cuarto del hotel era un caos y ella estaba todo el tiempo ordenando. Mi carácter obsesivo típico de Virgo está puesto en el cuidado de mis cosas y de mis seres queridos”.

“Yo soy muy metida para adentro y Mica es más relajada, le importa poco y nada lo que opinen los demás. Yo estoy más pendiente de lo que puedan pensar, de la imagen”, agregó en la misma nota su hermana.

El peso del apellido parece pesar menos cada día. “En la adolescencia era más complicado, porque estaba lidiando con mis cambios internos. Además, tenía que entender por qué la gente opinaba de mi papá y de mi familia. Pero hoy en día, ya no me afecta lo que digan porque también aprendimos a no tomarnos nada como personal”.

Pero no siempre es fácil ser la hija de uno de los conductores más famosos del país. “A veces siento que estamos en la mira y el público puede ser un poco más crítico conmigo por el solo hecho de ser una Tinelli. Pero también tengo más posibilidades de exponer mis obras que otros compañeros míos de la facultad. Tenés las cosas más servidas”, reconoció.