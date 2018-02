El tremendo desplante de Defederico a Cinthia Fernández por San Valentín

Cinthia Fernández y Matías Defederico enfrentan desde hace un mes y medio una fuerte crisis marital, según ella; y una separación, según el futbolista. Distanciados y casi sin comunicación, el delantero sorprendió con un tremendo mensaje en el día de los enamorados.

“Feliz día a mi único amor, puro y verdadero. Princesas de papá”, publicó Defederico en Instagram y acompañó sus palabras con una postal en el que se lo puede ver junto a sus hijas: Charis, Bella y Francesca.

El posteo de Matías Defederico por el Día de los Enamorados.

Cinthia, quien permanece en Carlos Paz por la temporada teatral, optó por compartir una foto en la que se la puede ver sonriendo dentro de su auto. No hizo alusión al día, ni le dedicó ningunas palabras a su marido.

Cinthia evitó mencionar a su marido.

Una semana atrás, el propio Defederico se había referido al problema como una “separación” y no una “crisis”, como insistía Cinthia. “¿Si la sigo amando? Sí, obviamente. Eso no cambia en un mes, que es lo que lleva nuestra separación. Pero son muchas cosas, no es sólo amar. Tenemos que hablar para ver cómo seguimos”.