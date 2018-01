¡Embarazados! Lopilato y Bublé esperan su tercer hijo

Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzaron el 2018 de la mejor manera, ya que la actriz está esperando el tercer de la pareja. Lo peor parece haber quedado atrás para ellos. El año pasado enfrentaron la enfermedad de su hijo Noah, que fuera diagnosticado de cáncer de hígado. Afortunadamente, Noah se recupera bien y ahora tendrá alguien más con quien jugar.

Luisana había anunciado su deseo de agrandar la familia.

Fuentes de la familia confirmaron a BigBang que la pareja que está esperando su tercer hijo. Querían esperar que se cumplieran los tres meses para anunciarlo "oficialmente", pero ahora que el dato se filtró, no lo niegan.

La pareja tienen dos hijos: Noah, de 4 años y Elías, 1, y ahora se producirá la llegada de un tercero, según confirmaron a BigBang.

Las sospechas comenzaron hace tiempo, pero una imagen la dejó en evidencia. Luisana compartió una foto en la que se la ve cortando cebolla con una técnica ingeniosa. La actriz usa antiparras para evitar que se le irriten los ojos. Pero más allá de eso, se pueden notar cambios en su cuerpo y en su rostro.

En septiembre pasado, la mujer del cantante canadiense había manifestado en una entrevista sus deseos de volver a ser madre. "Me encantaría tener otro hijo porque ser madre es mi mejor rol. ¡Quisiera tener veinte hijos!", reveló con gracia.

Hasta el momento no hizo pública la noticia en las redes sociales pero no faltará mucho.

Sobre sus planes a corto plazo, la actriz tiene previsto arribar a la Argentina en el mes de marzo para la presentación de Perdida, la película dirigida por Alejandro Montiel, que la tiene como protagonista. Por ahora no anunció ningún otro proyecto laboral, por lo cual es probable que se dedique dedicada exclusivamente a sus hijos.