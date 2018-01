¿En qué quedamos? Ahora Ingrid Grudke defiende a Cristóbal López

A menos de un mes de que su pareja fuera detenida, Ingrid Grudke abrió su corazón. Asegura que no le tiene miedo a nada y que se refugia en su trabajo. "Todo lo que dicen de él, no lo veo, nunca lo vi", sostiene y nuevamente enfrenta una entrevista para hablar de las causas que enfrenta su ahora ex, Cristóbal López.

Acusado de evadir 8 mil millones de pesos de impuestos a través de su empresa OIL, la modelo responde todo tipo de preguntas. Y, aunque desde un principio intentó distanciarse de las causas y aseguró que ella desconocía los negocios del empresario, ahora lo defendió.

Ingrid tiene 42 años.

En una nota al diario La Nación, la rubia habló de las "mentiras" instaladas por los medios de comunicación, dando a entender que no todo lo que se dice sobre López es real.

"Lo que ustedes me dicen siempre [en referencia a las investigaciones sobre los negocios de López] yo nunca lo vi. Por qué tendría que conocerlo. Yo no veo lo que dicen los titulares de diarios. Convengamos que no se puede. Si yo te digo que ya viví esas situaciones en las que dicen cosas que no son verdad, ¿por qué tengo que creer en lo que dicen, en lo que "se dice?".

"Yo no vi nada que me diga lo contrario. Me pueden juzgar por eso. Me condenan por querer a alguien. Pero yo no lo vi. El que lo conoce entiende lo que me enamoró. Todos repiten sin saber. Si es una persona tan mala, ¿por qué todo el mundo habla de él?", afirmó Ingrid, instalada en Mar del Plata luego de sumarse al elenco de la obra Como el culo.

La obra en la que participa Ingrid.

Hace unos días almorzó en el programa de Mirtha Legrand y respondió todo tipo de preguntas. Luego se dijo que había estado incómoda por los comentarios de la diva. Pero lo negó.

"No, no estaba incómoda. A veces la gente no está acostumbrada a que yo conteste con firmeza. Entonces piensan que estoy enojada. No estaba enojada, decía con firmeza lo que yo sentía. Estamos en una sociedad en la que podemos ser libres de opinar. Es un país democrático. Hablé desde ese lugar, de lo que vivo y de lo que siento (...) Yo vivo la vida sintiendo, no pensando. Pienso para el trabajo, para superarme", dijo.

Y para terminar contestó si volvería con él y si estaba triste. Pero no admitió ninguna de las dos. En criollo: pateó la pelota. "Estoy bien. El sentimiento ahora no importa, prefiero guardármelo para mí y lo voy masticando, armando y encapsulando. Hay cosas que. ni uno sabe. Me preguntan y no sé, esperen. que el tiempo diga", cerró.