Érica García se hizo la feminista y la aniquilaron en las redes sociales

Muchas fueron las famosas que cuestionaron los polémicos dichos de Facundo Arana, en los que el actor aseguraba que la realización femenina tenía como condición la maternidad. Pero hubo una crítica que no pasó la prueba de la autoridad moral: la de Érica García.

“El concepto de ‘realizado’ es muy antiguo, no significa nada. Como vos decís, día a día, uno renueva sus votos, sus deseos, sus metas y relativiza sus logros. Hay madres infelices que se suicidan. Ser madre no es garantía de nada. A Facundo le falta calle y meterse en esta época”, cuestionó la ex de Ricardo Mollo desde Twitter.

Rápida de reflejos, una de sus seguidoras salió al cruce y le recordó el día que la morocha inventó que estaba embarazada de Fabián Doman. “¿Te sentiste también realizada cuando te inventaste un hijo de Domán?”, fue el duro mensaje.

Te sentiste también realizada cuando te inventaste un hijo de @fabdoman ? — Silchu Medici (@silchumedici) 3 de enero de 2018

“No, lo que me inventaron fue un romance que no existió”, resistió García, pese a que en su momento le anunció en Intrusos su embarazo y, semanas más tarde, le mandó un mensaje en vivo a Jorge Rial en el que hablaba de la pérdida del bebé: “Estoy muy triste, me es imposible hablar. Ayer a la tardecita tuve pérdidas. El ser que esperaba no pudo aferrarse a mí”.

Siete meses más tarde, García dio cátedra en una entrevista radial con Mix 5411: “Les voy a explicar cómo funciona o cómo son los rumores en la tele. Sale un rumor, que puede salir de una radio, de una revista o de algo; y nos involucramos en el rumor. Y, si no empezás a responder, se empieza a armar una bola como la que se armó”.

“¡Cómo voy a estar embarazada con 48 años! No se puede creer eso, por favor”.

Pero su explicación sobre el funcionamiento de los rumores mediáticos no dejó satisfecho al conductor, quien le preguntó de modo directo si había esperado un hijo de