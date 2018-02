Escupitajos y empujones: Andrea Rincón afuera de su obra por ¿mala conducta?

No son horas sencillas para Andrea Rincón. La modelo –que supo ganar el año pasado el Martín Fierro como Actriz Revelación por su rol en La Leona- se convirtió en la protagonista del último escándalo del verano en Córdoba.

La ex Gran Hermano integraba el elenco de Acaloradas, junto a Dorys del Valle y Claribel Medina, y decidió abandonar el show por problemas con la producción.

Si bien el equipo de la compañía teatral que produce Daniel Sequeira explicó que la salida de Rincón “estaba pautada” de común acuerdo desde su llegada, desde Los Ángeles a la mañana informaron que la renuncia de la actriz se debe a un fuerte cruce con una productora.

"Escupió y empujó a una productora. La producción de Daniel Sequeira decidió apartarla de la obra. Obvio, ella da otra versión. Aparentemente, la productora agredida, que se llama Doly, va a hacer una denuncia con un abogado. Esto no viene de ahora", reveló Andrea Taboada.

En esa línea, la panelista del ciclo de El Trece señaló que la disputa viene desde el comienzo de la temporada y que este último episodio colmó la paciencia de la producción. "Los episodios fueron de mucha alteración. Lo que me dicen es que no saben si sigue consumiendo (drogas). Ellos creen que no, pero sí dicen que está permanentemente alterada”, detalló.

La última función de Rincón fue el domingo.

El domingo fue la última función de la que participó Andrea Rincón en Carlos Paz. Mientras tanto, a través de un comunicado, la producción informó que la reemplazante de la ex GH será Sabrina Ravelli.