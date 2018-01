Evangelina Salazar elogió a su ex nuera: "Hay que estar con una figura como Tinelli"

Evangelina Salazar hace rato que tiene ganas de decir lo que piensa, y así lo hizo recientemente en una entrevista en la cual habló, entre otras cosas, de los conflictos más íntimos de sus hijos.

En relación a esto, la esposa de Ramón "Palito" Ortega fue consultada por la separación de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, y en lugar de esquivar la respuesta, aseguró que ella y su ex nuera se llevan muy bien.

Evangelina Salazar habló de la intimidad de su familia.

En diálogo con La Nación, Evangelina brindó una extensa entrevista, y en medio de sus declaraciones, sorprendió a todos cuando se animó a hablar de la sexualidad de su hijo mayor, Martín, quien hace años confesó que es homosexual.

A raíz de eso, Salazar explicó que al principio fue difícil para toda la familia aceptar la noticia, pero después, el tiempo ayudó a que las cosas se estabilizaran.

Evangelina y "Palito" con sus 6 hijos.

“Mi marido no habla del tema. Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien. Él (por Palito) lo ama al novio de Martín. Aceptó todo y está orgulloso de su hijo", confesó sin reparos.

Salazar contó cómo tomó la familia que su hijo, Martín, sea gay.

Sin embargo, ese no fue el único tema polémico del que habló, ya que también fue consultada por su relación actual con Guillermina Valdés, y por la separación de su hijo, Sebastián Ortega, y en lugar de llamarse al silencio, dijo que para llegar a esa instancia "seguramente se equivocaron los dos".

"Por supuesto, al principio uno siempre mira para el lado de su hijo, como yo lo hice con Sebastián. Pero bueno, ojalá el tiempo acomode las cosas y todos estén bien con todos", dijo, y agregó que los hijos de la ex pareja, sus nietos, "son un encanto".

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega tuvieron 3 hijos.

"Los chicos que tienen son un encanto. A veces me preguntan quién me parece más linda, si Pampita o Nicole. Y yo les digo que la más linda es su mamá. A ellos les gusta; y además lo pienso en serio", comentó.

Además, Evangelina explicó que ella y Guillermina se llevan muy bien, y que incluso mantienen un diálogo fluido.

Evangelina y Guillermina mantienen un diálogo fluido.

"Me avisa si vienen los chicos y esas cosas; yo siempre le contesto amablemente. Así debe ser siempre. ¿Para qué estar enojada? Si las cosas se dieron así, se dieron así", dijo en relación a la separación.

Finalmente, la ex actriz dejó en claro que admira mucho a su ex nuera, ya que sabe que no es fácil estar al lado de Marcelo Tinelli.

"La admiro porque es muy trabajadora. Y hay que estar al lado de una figura como Tinelli. No tenés privacidad. Vayan adonde vayan los siguen", cerró.