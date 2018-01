“¡Falocéntrico!”: Muriel Santa Ana atendió a Arana y el actor le respondió

Una más y van. Después de defender a Juan Darthés de las acusaciones de Calu Rivero y minimizar la denuncia por acoso realizada por la modelo, Facundo Arana volvió a quedar expuesto por otra frase que deslizó durante la misma entrevista. ¿El motivo de las críticas? Habló de la maternidad de su ex mujer, Isabel Macedo.

El actor fue criticado con dureza y acusado de misógino.

“Estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos, después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos”, declaró el actor y se ganó las críticas de gran parte de la platea femenina, en especial la de Malena Pichot y Muriel Santa Ana.

Atento a las feroces críticas, el ex galán televisivo reculó: “Me disculpo por decir que una mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado y, además, mal usadas las palabras. No me di cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré”.

Pero los mensajes seguían llegando. “No pretendí ofender. Evidentemente fui poco cuidadoso en la elección de mis palabras. No pensaba que molestaba ni mucho menos insultaba. Repensaré y aprenderé”, resistió.

"Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos", lanzó Santa Ana y disparó: "Hartas estamos de ustedes, los falocéntricos".

Falocentrismo, Facu, porque sino parece que me mandas un beso desde la pija. Y no quiero. Buen año. https://t.co/tLHUNRefjJ — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 2 de enero de 2018

La paciencia del actor se cortó ahí. “Bueno Muriel, desde mi falocentro te mando un beso. Aprenderé y le daré la importancia que tiene. Como siempre. Saludos. Buen Año”, Arana. “Falocentrismo, Facu, porque si no parece que me mandás un beso desde la pij... Y no quiero. Buen año”, le retrucó la actriz.