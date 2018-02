Fantasmas y mensajes: Nazarena y sus experiencias paranormales

La vida de Nazarena Vélez no solo está ligada a sus romances, escándalos y éxitos arriba del escenario, sino que gran parte de sus vivencias están marcadas a fuego por la tragedia. En 2010, cuando ella estaba embarazada de dos meses de su hijo Thiago, su hermana Jazmín falleció en un accidente automovilístico en Liniers. Pero ese no es el único dolor que carga Naza en sus espaldas.

Fabián Rodríguez, por aquel entonces su marido y padre de su hijo Thiago, fue encontrado sin vida en las oficinas de Jaz Producciones en marzo de 2014. “Me voy a mandar una cagada, recordame con una sonrisa”, habrían sido las últimas palabras del empresario, anticipándole a su mujer la trágica decisión que tomó el lunes 24 a la noche.

Nazarena dijo que siente la presencia de Fabián.

De visita en el programa Vino Para Voz, de la señal KZO, la productora se refirió a las dos grandes pérdidas que marcaron su vida y recordó que a Rodríguez se le apareció su hermana cuando Thiago se encontraba internado. “Soy 100% sensible. Cuando nació Thiago, el que vio a Jazmín (quien había fallecido tiempo atrás) fue Fabián”, contó Nazarena.

Y agregó: “Thiago estaba en neonatología, porque estuvo en terapia 11 días por nacer antes de tiempo. Me acuerdo que yo estaba con Thiago –que tenía un respirador- y en un momento empiezan a sonar las alarmas de la clínica. Los médicos empezaron a correr porque se había complicado uno de los bebés”.

En su relato, la mamá de Barbie Vélez señaló que en ese momento notó a su marido con la mirada pérdida y enfocando para arriba. “En ese momento, pensando que Fabi estaba mirando a los médicos que corrían, le dije que no mirara. No me contestaba. Le vuelvo a pedir que por favor no mire y no me contestó. Ahí me enojé con él”, recordó.

Siempre según la palabra de la ex vedette, cuando salieron del Sanatorio le dijo que “era horrible lo que había hecho. Estaban tratando de salvar la vida de una criatura y él mirando. 'No me gusta, no me parece', le dije. Me respondió que no estaba mirando eso. 'Estaba Jazmín y me habló', me dice. Ahí se puso a llorar. Fabián no creía en nada y se puso a llorar como un bebé”, explicó.

Según Nazarena, su hermana y el empresario eran “muy compinches” y reveló qué fue lo que le dijo Jazmín a su difunto marido. “´Cuñado, cuidá mucho a mi hermano y a Thiago´”, fue lo que mi hermana le dijo. Lo abrazo y se fue. Yo le creí profundamente, él nunca me iba a mentir sobre eso. Yo a ella nunca la sentí, nunca recibí nada de Jazmín”, reveló.

Pese a esto, Naza se animó a confesar que a Fabián “lo siente” presente y a su alrededor todos los días. “Muchas veces siento su presencia y sé que Thiago también. A veces siento esa cosa extraña... y de pronto por ahí lo llamo... pero bueno”, explicó.

Por último, la productora explicó por qué decidió sacar de la pared de su habitación todas las fotos que tenía junto a su ex marido. "Iba a terminar en un loquero porque lloraba cada vez que lo veía. No lo dejaba descansar en paz, por eso guardé todo", cerró.