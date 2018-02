Flavia Palmiero, durísima con Cristina Kirchner por su "proscripción"

Allá por el año 2012, Flavia Palmiero era la conductora del programa Vale Flavia -el ciclo radial que iba de lunes a viernes, de 13 a 17, por FM Vale 97.5- y el éxito la acompañaba. Pese a esto, su paso por la radio no duró mucho y tras un trimestre al aire la echaron. ¿Las razones? Hasta hoy eran desconocidas y la conductora siempre apuntó contra los ex directivos de la ex Grupo Indalo, dueño de la emisora.

Entrevistada por Tomás Dente en su ciclo Vino para vos de KZO, la actriz recordó aquella abrupta salida que la dejó sin trabajo durante dos largos años y apuntó contra el kirchnerismo. “En ese momento no pude seguir porque, obviamente, el país estaba en un momento difícil. Estuve dos años sin trabajo por primera y única vez en mi vida”, explicó.

La conductora culpó al kirchnerismo de su despido.

Según la ex novia de Franco Macri, estuvo “prohibida” por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y contó cómo logró superar esa barrera. “Me sacaron de la radio. Esto nunca lo conté, pero me ayudó mucho mi pareja, mi familia y mis hijos en ese momento”, dijo.

Y agregó: "Fue el momento más difícil en los 35 años que tengo de carrera. Me costó mucho entenderlo y todavía me cuesta. Pero haría una tercera temporada”. En ese marco, aclaró que entrevistaría a la expresidenta, aunque resaltó que “iría por el lado humano”.

Al mismo tiempo, señaló que “a Cristina la hubiese entrevistado” durante su paso por FM Vale 97.5, y que, obviamente, “también entrevistaría a Mauricio (Macri)”. “En ese momento no lo hice porque quería que me vean entrevistando a todos y no llegamos a un tercer año”, detalló.

Fue la conductora del programa Vale Flavia hasta 2012.

Por último, habló sobre el rol del periodista y aseguró que no piensa volver a hablar sobre su despido del Grupo indalo. “A mí me parece que hay que entrevistar a todo el mundo. Yo no soy de decir: ´A este sí y a este no´. No tiene nada que ver tu opinión personal. Lo peor que podes hacer como periodista es involucrarte”, sostuvo.