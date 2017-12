Flor Peña habló del romance de su hijo: "¡Qué raro es ser consuegra de Tinelli!"

Aunque los rumores de un posible noviazgo aparecieron hace meses, finalmente ayer Juana Tinelli y Tomás "Toto" Otero utilizaron las redes sociales para hacer oficial la confirmación de su noviazgo, y desde entonces, la sorpresa y el entusiasmo de los fanáticos no se detuvo.

Por eso, luego de haber sido consultada por la buena noticia, Florencia Peña hizo referencia al noviazgo de su hijo, y explicó que ni ella ni Marcelo Tinelli se habían atrevido a contarlo porque los chicos se lo habían prohibido.

Florencia Peña confesó que su hijo, Tomás, sale desde hace algunos meses con Juana Tinelli.

Todo comenzó en la madrugada del 25, cuando Florencia compartió en su Instagram una imagen junto a su hijo mayor, para contarle a sus fanáticos que celebraba la navidad con toda su familia.

Sin embargo, algunos seguidores comenzaron a preguntarle a la actriz si su hijo era el yerno de Tinelli, y aunque ella se llamó al silencio, fue Juanita quien decidió aclarar la situación, y explicó que ambos eran pareja. "Toto" no se quedó atrás, y para mostrar su alegría, le dedicó un tierno mensaje a su novia.

Juana Tinelli y Tomás Otero confirmaron su romance.

Finalmente, ante la emoción de todos los seguidores de la pareja, Peña fue consultada sobre su nuevo rol como suegra y esta vez, se animó a contar detalles. "Todavía no me acostumbro al mote, pero como suegra… ¡espectacular es poco! Soy una gamba al ajillo. Me sentó muy bien la adolescencia de mi hijo", explicó la flamante madre de Felipe.

En relación a esto, la artista también comentó en diálogo con la revista Gente, que no existió una charla previa de parte de su hijo para comunicarle la noticia, sino que un día cualquiera y sin previo aviso, "Toto" le confesó que estaba de novio.

"Un día pasó y me dijo: 'Ah, má, estoy de novio con Juana'. Y me hice la cool. Cuando la conocí, tuve que pararme en el tercer escalón. Desde ese momento le hablo con tacos, porque en ojotas me deprimo. ¡Es alta y bella! Todo lo que nunca seré", dijo Florencia con su habitual gracia.

Además, comentó que está orgullosa de su hijo, y que se encuentra muy tranquila porque entiende que su hijo "sabe cómo amar a una mujer".

"¡Qué raro es ser consuegra de Tinelli! Mantuvimos el secreto tanto tiempo… Nos tenían bajo amenaza", dijo Peña, y en relación a esto, explicó que el día que se presentó como jurado en ShowMatch, tanto ella como el conductor ya conocían la situación, y por eso les costó mucho no decirlo al aire.

Florencia dijo que le parece raro ser la consuegra de Marcelo Tinelli.

"La tercera vez que fui como jurado, me dijo al aire: 'Toto y Juana se conocen de la escuela, ¿no?'. 'Muy lindo su hijo', 'Muy linda la suya'… ¡Casi nos tentamos!", declaró, al mismo tiempo que aseguró que su nuera es "adorable" y "amorosa".