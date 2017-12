Franco Masini rompió el silencio y fue tajante al hablar de Cande Tinelli

Likes, posteos, conquista, besos y romance intenso. Duraron juntos poco más de siete meses y lo sellaron con un viaje a los Estados Unidos. A la vuelta, se separan de mutuo acuerdo. Y, si bien no trascienden los motivos, la morocha se mostró muy "golpeada" por la ruptura.

Hasta el momento, el niño de cara bonita no había hablado del tema. La hija de Tinelli fue la que confirmó su separación con un duro mensaje para su ex. "El error está en desaparecer cuando más uno necesita al otro. Las cosas se enfrentan, no se les escapa".

Lejos de dar explicaciones, Masini rompió el silencio en una nota para la revista Gente. "Cande y yo nos despedimos muy bien, porque realmente es una persona a la que quiero mucho", explicó pero evitó dar detalles de la ruptura."Los motivos son personales y voy a reservarlos. Lo importante es que los siete meses que vivimos se convirtieron en lindos recuerdos para siempre", afirmó.

Luego, sumó que desea que Cande sea feliz y se animó a elogiarla y también habló del clan Tinelli. "Cuando querés que tu ex sea feliz, cómo y con quién sea, entendés que lo que hubo fue amor del más puro. Cande es extraordinaria, sensible y con grandes valores. Como su familia, a la que adoro, porque siempre me hizo sentir como en casa", cerró pero tanto elogio instala más dudas. ¿Es un intento de reconciliación o un cierre elegante para reparar algún error?