Fundadora de "Ni una menos" cruzó a Malena Pichot por tildar de acosador a su marido

En los últimos tiempos, Malena Pichot adquirió un perfil altísimo a partir de su militancia mediática feminista: de su columna en el suplemento Las/12 del diario Página/12 a su protagonismo en las redes sociales, pasando por sus apariciones en TV, Pichot convirtió su nombre y apellido en bandera de las batallas cotidianas contra personajes de la farándula tales como Facundo Arana, Cacho Castaña, Roberto Pettinato o Tristán, cuestionados por declaraciones machistas/misóginas (los tres primeros) y por situaciones de acoso sexual (el segundo, el tercero y el cuarto).

Malena Pichot recibió un duro cuestionamiento. ¿ Se pasó de rosca?

Ahora la acusan a Malena de derrapar. Quien la acusa es nada menos que Valeria Sampedro, periodista de TN y una de las fundadoras del colectivo Ni Una Menos, actualmente dividido en dos sectores. Es que el viernes pasado, a través de su columna "Enojate hermana", Malena Pichot acusó de "acosador" al periodista de Clarín Hernán Firpo, sin mencionar un sólo episodio que fundamente el calificativo. Firpo es el esposo de Sampedro.

Valeria Sampedro defendió la honra de su marido.

"Esto es una revolución y el miedo de los reaccionarios se percibe, los que no quieren el cambio están enojados. Y yo tengo miedo también, como nunca, de que un católico fanático me haga algo, de que un machito resentido me agarre en la calle, sobre todo cuando un periodista acosador como Hernán Firpo pone mi nombre en títulos de notas con otras personas en el diario más leído del país. Tengo miedo, claro, pero saben qué, soy mujer y estoy acostumbrada a tener miedo en la calle, estoy curtida, papá, vos, machito, tenés miedo por primera vez, de que como en un cuento de Dickens tus fantasmas abusados te vengan a buscar. Pero en el cuento de tu vida, que ya se está terminando, no hay redención, porque tus fantasmas están vivos, los vemos todos y no paran de hablar", escribió Pichot. Se refería a una nota de Firpo al músico de tango electrónico Miguel Di Génova cuyo título era: "Atenta Malena Pichot: ¿Gardel era misógino?". Lo curioso es que la nota cuestiona los estereotipos machistas del tango y allí el entrevistado, por ejemplo, dice "Lo que por suerte murió es la imagen del 'macho' tanguero".

A través de su blog, Valeria Sampedro le respondió con virulencia a Pichot: no sólo cuestionando su ataque a Hernán Firpo, sino también recordándole recientes insultos a otras mujeres.

Escribí esto a raíz de la columna de @malepichot sobre fantasmas, abusadores y un presunto periodista acosador.https://t.co/L3rYCym5YK — Valeria Sampedro (@SampedroVale) 31 de enero de 2018

"Sembrar la sospecha de que un tipo es acosador, o violento, o misógino, o golpeador para hacerlo mierda es absolutamente funcional a quienes piden pruebas cada vez que una mujer se atreve a contar la violencia de la que fue víctima.

Y una cosa más, Malena . Ojo con la furia feminista. En ocasiones puede llevarte a ser más patriarcal que el macho que intentas denunciar. Araceli González una imbécil, Julieta Pink empática con la pija, Sandra Borghi una burra, Dalia Gutmann una pelotuda de mierda. Tu rabia tuitera ya un par de veces coqueteó con agarrársela conmigo también en el intento cegador del escrache . Pero pongamos que descubriste (en mi marido) al mismísimo jefe del patriarcado izando todas juntas las banderas de la misoginia más desagradable sobre su falo. Lo tenés ahí, a tiro para desenmascararlo y lo único que se te ocurre es una denuncia falsa de acoso y señalar que está casado con una de las fundadoras del NiUnaMenos .