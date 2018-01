"Give me five": la indignante victimización de Ari Paluch tras su despido

Ari Paluch se quedó sin su programa de radio, El exprimidor, después de la caída de los anunciantes y el repudio generalizado que generaron las denuncias por acoso sexual en su contra. Ahora, luego de que trascendiera su salida de Radio Latina, el periodista comenzó un nuevo “operativo victimización” desde Twitter.

Paluch también perdió su lugar en América 24.

“Mil gracias a todos por estos años a Eurocomunicaciones, mi gratitud a Radio Latina. Celebro que algunos de mis compañeros sigan trabajando allí, deseo que quienes están desocupados, como me encuentro hoy yo, podamos muy pronto trabajar nuevamente juntos. A la leal audiencia, gracias infinita”, escribió en Twitter.

Pero eso no fue todo. No sólo omitió hacer referencia al motivo que disparó su salida del aire (las tres denuncias de ex compañeras por acoso sexual), sino que además apeló a Dios para poder volver a tener un programa.

“Si Dios me diera la oportunidad de hacer radio nuevamente, no tengan dudas de que serán los primeros en enterarse. Ojalá sea pronto”, le prometió a sus seguidores.

El escándalo del "Give me five"

En octubre, Paluch fue denunciado por “acoso sexual” por la microfonista Ariana Charrúa, en América24. Además, las locutoras Federica Guibelalde y Verónica Albanese revelaron los incómodos momentos que tuvieron que vivir al compartir programa radial con él y una maquilladora de A24 había roto el silencio y confesó: “Me tocó la cola dos veces”.

Esto provocó que las autoridades de A24 decidieran rescindirle el contrato al conductor, por lo que debió abandonar las instalaciones de América TV. Si bien A24 no podía tomar directamente esta decisión, ya que en realidad Paluch es empleado de la productora Scaramella, la determinación se tomó luego de una reunión entre las autoridades del canal, las de la productora y él.

A su vez, a finales de 2017 se instaló que Radio Latina no le iba a renovar su contrato para seguir en 2018 con El exprimidor, algo que finalmente ocurrió. Pese a que el conductor desmintió estas versiones y aclaró que continuaría al frente de su programa, la productora Euro Comunicaciones habría decidido no renovarle el vínculo a Paluch por la caída de auspiciantes.

En su lugar, Euro Comunicaciones -la compañía a cargo del programa El Exprimidor- había tanteado a Mario Massaccesi y Martín Ciccioli para que lo reemplacen en su horario. Sin embargo, los conductores se negaron. Lo cierto es que alrededor del 30 por ciento de los auspiciantes del programa decidieron bajarse luego de la denuncia por acoso sexual.

Paluch se quedará sin programa este año.



Mientras que Euro Comunicaciones analiza si seguirá pagando el espacio en Radio Latina y quién podría ser el reemplazante del conductor, ya se les comunicó a los empleados que eran parte del ciclo de Paluch que no saldrán al aire en 2018 y que serán derivados a otro proyecto.

Por ejemplo, la productora mantendrá la fuente de trabajo de los columnistas Claudio Zlotnik, Silvio Maverino y Melina Monti, y del equipo de producción del programa. No así de Paluch, quien deberá buscar en el horizonte un nuevo camino.