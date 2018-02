Golpes y denuncias: se filtró un polémico audio de la ex del hermano de Pampita

Victoria Garay reveló que fue brutalmente golpeada por su ex pareja, Guillermo Ardohain (34), el hermano de Pampita, el último fin de semana. Según la modelo de 18 años, el odontólogo la agarró del cuello, la apoyó contra el vidrio del auto y la ahorcó. “Cuando me lo quiero sacar de encima, me vuelve a tirar contra el vidrio y me golpeó”, explicó.