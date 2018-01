Granata dice que Luli alquiló un vientre para no engordar y la rubia estalló

Hace menos de una semana, Luciana Salazar estrenó en la pantalla de Canal 13 su reality. Allí, la modelo mostró los momentos previos al nacimiento de su hija, y una vez que la niña llegó al mundo, Luli aprovechó la ocasión para presentar en sociedad a Matilda.

Sin embargo, su decisión tuvo muchas críticas de parte del público, y una de las personas que opinó fue Amalia Granata, quien salió a decir que la rubia no había quedado embarazada para no engordar. No era la primera vez que lo decía. Luciana se mostró furiosa en Twitter, y le puso un freno a la panelista: "Dejá de meterte con hijos ajenos".

Luciana se enojó por la críticas de Amalia Granata.

"Lo que vi del programa en las páginas de espectáculos me pareció muy perverso porque lo hicieron con la idea de reírse de Luciana. En Twitter, lo único que le hicieron fue bullying, y en las páginas de críticas, también. Creo que ella no se cuidó. ¡Exponerse a eso, con qué necesidad!”, dijo Granata cuando fue consultada sobre el reality "Luciana mamá".

Además, en diálogo con "Confrontados", dijo que convertirse en madre es algo sumamente natural, por lo que aclaró que no era necesario exponerse en TV para mostrar sus cualidades. "Hacer un reality para que vean cómo sos como madre es muy perverso", atacó.

En cuanto al método que eligió la modelo para tener a su hija (subrogó el vientre de una mujer estadounidense), Granata opinó que para ella, Salazar no quiso concebir por una decisión estética.

"Ella lo único que promociona es su cuerpo flaco, su cola, su pelo... Entonces, exponer el cuerpo a un embarazo es todo un tema para la gente que le importa tanto el cuerpo como a ella. Para mí, poner el cuerpo para ser madre es un acto de amor. Ser madre no es tener un bebé para la fotito y para tenerlo como un muñequito", explicó.

En relación a estas declaraciones, Salazar decidió salir a enfrentar a la ex candidata a diputada, y utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su indignación con la críticas de su enemiga.

Una mujer q una vez dijo “que los hijos de @PamelaDav y Victoria Vanucci eran hijos de la oportunidad” y despues tuvo q pedir perdon. La misma q se indigno cuando muchas mujeres salieron a agredirla x su candidatura, diciendo q no podia creer la violencia entre mujeres... — luciana salazar (@lulipop07) 9 de enero de 2018

"Una mujer que una vez dijo 'que los hijos de Pamela David y Victoria Vanucci eran hijos de la oportunidad' y después tuvo que pedir perdón. La misma que se indignó cuando muchas mujeres salieron a agredirla por su candidatura, diciendo q no podía creer la violencia, esa mujer no entendió nada", aseguró enojada.

"Seria un 'haz lo que digo pero no lo que hago'. Deja de meterte con hijos ajenos!!!", disparó la rubia fuera de sí.

Esa mujer no entendio nada y sigue haciendo lo mismo x lo q alguna vez tuvo q pedir disculpas. Seria un “haz lo q digo pero no lo q hago”. Deja de meterte con hijos ajenos!!! — luciana salazar (@lulipop07) 9 de enero de 2018

Que penoso ver como una MUJER @AmelieGranata critica a otra mujer @lulipop07 eso habla de quien uno es en la vida y de la triste vida que tiene — Mariano Caprarola (@mariancaprarola) 8 de enero de 2018

Lo cierto, es que la mala relación entre Luciana Salazar y Amalia Granata viene desde hace varios años, sobre todo, después de que la rubia se separara de Martín Redrado, y al poco tiempo, se pusiera a salir con la ex GH.

Amalia Granata fue pareja de Martín Redrado.

Desde ese entonces, Luli se mostró muy apenada con la situación, y aunque luego perdonó al economista, su rivalidad con Granata perduró y aún sigue intacta.