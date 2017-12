Grudke se separó y le "suelta la mano" a López: "No tengo nada que ver con sus cosas"

Si bien la semana pasada había desmentido estar separada de Cristóbal López, detenido el lunes 18 de diciembre, hoy Ingrid Grudke confirmó en Intrusos que ya no es más la compañera sentimental del empresario.

"No tengo nada que ver con sus cosas. Yo soy Ingrid sola", describió. "Siempre me ocupé de trabajar, vivir mi vida, plena. Simplemente fui su pareja".

La ex modelo aseguró que no tiene por qué "dar explicaciones" sobre las actividades del ex dueño del grupo Indalo. "La gente que me conoce sabe quién soy", sentenció.

"Yo me enamoré de una persona, conozco a una persona, y uno tiene sentimientos. Ni soy víctima ni culpable", agregó Grudke. "Siento que me culpan por querer a alguien que no hizo las cosas bien. Sólo Dios me puede juzgar".

"Nadie es santo"

El lunes 18, el juez Julián Ercolini ordenó la detención de López y de su socio Fabián de Sousa, acusados de evadir 8 mil millones de pesos a la AFIP. Actualmente, el empresario permanece en la unidad penal de Ezeiza.

Al día siguiente, Grudke salió a defenderlo públicamente señalando que "nadie es santo en este país" en diálogo con Infama. "Por supuesto que duele lo que opinan de él porque le da trabajo a muchísima gente. Sé como es él. Sé de su amabilidad. La gente que trabaja con él lo quiere mucho. Es muy difícil cuando hablan los que no lo conocen u opinan de él sobre suposiciones que se hacen", agregó en aquel momento.