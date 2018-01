Grudke volvió a hablar de Cristóbal López y, ¿cambió de opinión?

Cristóbal López fue detenido el 18 de diciembre a pedido del juez Julián Ercolini, quien lo investiga junto a Fabián De Sousa por evadir 8 mil millones de pesos a la AFIP.

Después de haber sido privado de su libertad, la modelo Ingrid Gurdke negó haberse separado de su pareja, sin embargo, en los últimos días confirmó que había decidido darle un cierre a su relación.

Ahora, en un móvil con Intrusos, habló de la situación y dudó de la culpabilidad de su ex.

Ingrid Grudke habló de su separación de Cristóbal López.

"No tengo nada que ver con sus cosas. Yo soy Ingrid sola", dijo la semana pasada la rubia al ser consultada por su situación sentimental. "Siempre me ocupé de trabajar, vivir mi vida, plena. Simplemente fui su pareja. Yo me enamoré de una persona, conozco a una persona, y uno tiene sentimientos. Ni soy víctima ni culpable", aclaró ante la detención de López.

Ahora, recién llegada a Mar del Plata para protagonizar la obra teatral "Como el culo", la modelo decidió brindar una entrevista para contar como se siente luego de su separación.

"Yo necesito recuperar ciertas cosas. Ni sabés lo que te sucede y ya dicen cosas. Nunca me pasó que de golpe un país hable de lo que siento. Siempre conté lo que yo hago y lo importante que es mi profesión", dijo al principio cuando fue consultada por el panel de Intrusos sobre sus sentimientos actuales.

"En cada palabra que digo, opinan y suponen, y es como una novela que no se termina más. Necesito parar para entender también lo que me pasa a mi. Yo vivo mi vida como se me presenta, nunca la pienso. Yo siento primero y después pienso, entonces hay cosas que me quiero guardar un poquito", sostuvo.

Además, aclaró que a pesar de las críticas que lee en las redes sociales, lo cierto es que en la calle recibe mucho amor de parte de su público, y que toda su familia y amigos la han llamado para solidarizarse con ella.

En relación a esto, agradeció el respeto con el que los medios hablan de su situación, pero aclaró que lo único que hizo fue "conocer a una persona" y enamorarse de ella.

"No es tan fácil dejar de querer de un día para el otro. En este momento estoy abocada al trabajo y me refugio en mis compañeros. No puedo estar aclarando todo el tiempo lo que pienso", sostuvo y añadió que nunca tuvo seguridad ni choferes pagos por su pareja. Además, explicó que López no tuvo nada que ver con la obra teatral en la que actúa, y que el productor del proyecto es Javier Faroni.

En cuanto a sí le parecía o no justo que López estuviera preso, no quiso decir demasiado, pero dijo que lo piensa quiere guardárselo sólo para ella.

Ingrid dijo que lo único que hizo fue enamorarse de alguien.

"Me angustia que la gente se saque la bronca y me relacione a mi con la situación del país", dijo casi al borde del llanto, y agregó que afortunadamente, lo que pasó con su ex no la afectó en sus oportunidades laborales.

"Yo no sé si le creo, qué se yo. En el amor no hay lógica pero estoy separada", dijo por último, cuando le preguntaron si lo que ocurrió con Cristóbal López cambió sus sentimientos por él.