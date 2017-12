Habló la conductora del vídeo de Darthés "toquetón": "Conmigo fue un caballero"

En la tarde de ayer, se viralizó un vídeo de varios años atrás, en el cual se puede ver como durante la conducción de un evento televisado, Juan Darthés apoyó su mano sobre la espalda de su compañera, la periodista Alicia Poletto, quien en las imágenes se mostró molesta por la actitud del actor.

Esa grabación fue compartida por Calu Rivero en Twitter, y a raíz de eso, muchos opinaron que el vídeo era una prueba fundamental para demostrar que el artista era acosador. Sin embargo, Poletto salió a contar la verdad de la situación, y aclaró que en realidad, Darthés siempre fue un caballero con ella.

Alicia Polleto defendió a Darthes.

El clip que fue grabado durante la entrega de los Premios Martín Fierro Federal en 2009, comenzó a circular en Twitter ayer, después de que Malena Pichot y Rivero lo compartieran en sus respectivas redes.

"¿Alguien todavía con alguna alguna duda de que Darthés era abusador?", escribió Pichot, y así, abrió un debate que con el paso de las horas se volvió enorme, y llevó a que incluso la propia protagonista saliera a hablar.

#NoEsNo @riverocalu, siempre te creímos. En el video, Alicia Poletto le saca la mano a Juan Darthés.

Si tocan a una, tocan a todas ������ pic.twitter.com/UfyC64TZPM — Ni Una Menos Córdoba (@niunamenosCBA) 21 de diciembre de 2017

"Eso fue la conducción de un evento que hicimos con Juan, en 2009″, dijo la periodista cuando fue consultada por Intrusos.

"Creo que lo que había sucedido era que Juan me pisó, o sea, habló arriba mío y por eso después me tomó por atrás, por la cintura y no por la cola, como pidiendo disculpas. Yo, en los nervios de la transmisión en vivo, le saqué la mano, pero nada que ver lo que están diciendo", dijo y así, echó por tierra los crecientes rumores.

Poletto aclaró que trabajó con Darthés varias veces más.

Además, dijo que esta era la primera vez que hablaba de aquel día, y que en realidad, no lo hizo antes porque nunca tuvo nada que decir. Incluso su relación con el artista fue tan buena, que aseguró que mantuvieron siempre una "relación excelente", y que por eso, trabajaron juntos varias veces.

"Ha sido un mal entendido, nada que ver con acoso o algo así. Uno tiene que salir a aclarar cuando no pasó nada. Conmigo, Darthés fue un caballero", aseguró la conductora.

Además, Poletto evitó hacer comentarios sobre la denuncia de Calu, y sostuvo que no podía hacer referencia sobre algo que desconocía.

"Con Juan no hablé, pero después de todo lo que está viviendo, creo que vendría bien decirle que se quede tranquilo, que sólo fue un mal entendió y que está todo bien", aclaró.

Calu denunció a Darthés por abuso.

En relación a su defensa, Malena Pichot volvió a referirse al vídeo de Juan y Alicia, y desde su Twitter, escribió que aunque "la conductora cordobesa dice que no sintió que Darthés fuera desubicado a pesar de que le saca la mano de la espalda notoriamente", lo importante es comprender que hay mujeres "que no quieren ese trato".

La conductora cordobesa dice que no sintió que darthes fuera desubicado a pesar de que le saca la mano de la espalda notoriamente. Perfecto. A ella no le molestó. Lo que queda claro en el video es que Darthes tiene la costumbre de tocar mujeres lascivamente en el trabajo. — malena pichot (@malepichot) 22 de diciembre de 2017