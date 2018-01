Hielo con la mano, risotto pegoteado y precios top: todo mal con el restó de Mónaco

Pico Mónaco está en Punta del Este, pero no por Pampita. El ex tenista, devenido conductor, sumó a sus actividades el rol de empresario. Ahora acaba de lanzar en Punta del Este, junto a otros amigos, una sucursal del restó Casa Babel. La casa central del restaurante está en Belgrano, pero Pico apostó a una versión playera para incorporar a la oferta gastronómica uruguaya. Pero no salió como esperaba y los primeros comensales se quejaron.