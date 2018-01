Hija de un proxeneta dice que Cacho iba a prostíbulos "donde había chicas de 14"

Las revulsivas declaraciones del cantante Cacho Castaña en el programa de Mariano Iúdica ("Si la violación es inevitable, relájate y gozá") no sólo generaron una catarata de rechazos y críticas en redes sociales y medios.

También dieron pie a nuevas revelaciones que de alguna manera sostienen la postura cavernícola del artista, quien horas más tarde difundió un video para pedir disculpas y tratar de explicar que fue lo que quiso decir, sin conseguirlo.

Lorena Martins es la hija de Raúl Martins, un ex agente de la SIDE quien explotaba una red de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y que actualmente se encuentra radicado en México.

Lorena denunció que en los locales de su padre se practicaba la trata y la explotación, en una causa que se tramitó en la Justicia federal, donde el ex agente tenía buenos amigos como el ex juez Noberto Oyarbide.

La mujer vive en la actualidad en España y al tomar conocimiento de las declaraciones de Cacho Castaña, reveló que el cantante era un habitué en los locales de su padre, donde se explotaba a menores.

"No suelo sacar este tipo de Info porque ni lucha fue contra la red y nunca quise que se derivara en algo farandulero y se pudiera banalizar. Pero el comentario de Cacho Castaña me hace reaccionar porque se que no es algo casual. El frecuento AÑOS los prostíbulos de mi padre donde había chicas que tenían 14 años. Mucho dolor. Acá una foto con mi padre en el prostíbulo de la calle Artigas (casi. Juan B. justo).

Y estas fotos y muchas otras no salieron porque yo no buscaba fama, buscaba justicia", escribió Lorena en su cuenta de Facebook.

"Estas fotos y muchas otras no salieron nunca porque yo no buscaba fama / farándula/frivolidad. Buscaba y busco JUSTICIA. Ni más ni menos. Ahora bien , ante la gente que quiere justificar a Cacho Castaña en este momento mi comentario es simple . NO, no lo justifiquen porque no es puntual , hay toda una historia detrás", agregó.

En la denuncia que realizó en 2012, Lorena Martins sostuvo además que su padre había financiado la campaña electoral de Macri, cuando se presentó como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Además, en su momento difundió una foto de Macri y su esposa Juliana Awada, en el cabaret Mix, en la ciudad mexicana de Cancún, que regenteaba Martins, y donde también se explotaba a mujeres. En la foto aparece también Gabriel Conde, hijo de un ex dirigente de Boca, quien en los años 90 había sido procesado por explotación sexual.

Conde, Macri y Awada en el prostíbulo de Martins, según Lorena.

En su denuncia, Lorena sostivo que "Raúl Luis Martins y su estructura aportan a la campaña política del actual Jefe de Gobierno Porteño Ing. Mauricio Macri. El acercamiento del Ing. Macri a Raúl L. Martins y Estela Percival lo hace Gabriel Conde (hijo de un ex vicepresidente del club Boca Juniors)".

Refiere que Macri se reunió en Martins y su pareja, Percival, también denunciada, "en el mismo local que éstos tienen en México y en donde se ejerce la Trata de Personas y promoción de la prostitución, el cual se denomina “Mix Sky Lounge”, a escasos metros del conocido “THE ONE” el cual y luego de un escándalo mediático de grandes proporciones las autoridades mexicanas decidieran su cierre".

Ese acercamiento tenía por fin, según la denunciante, que los locales de Martins pudieran trabajar sin inconvenientes. "La estructura no solo les paga a Ríos y Alonso (ex funcionarios porteños) para la prosecución y concreción de sus fines ilícitos, sino que según consta en intercambio de mails entre Martins y sus secuaces, el mismo habría colaborado en la última campaña política que lo llevara a renovar su mandato como Jefe de Gobierno Porteño", asegura Lorena.

La historia vuelve ahora a la luz por las declaraciones de Cacho Castaña que será convocado a dar explicaciones al Instituto de la Mujer del Gobierno de Macri.