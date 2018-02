“Hipócrita y cruel”: volvió a estallar la interna entre las chicas “Sex & The City”

Sigue la pelea. Aunque la enemistad entre Kim Cattrall y Sarah Jésica Parker se hizo pública cuando la serie Sex & The City todavía salía al aire, la inesperada muerte del hermano de la actriz que interpretaba a Samantha Jones volvió a hacer que todo estallara por los aires.

"No sos mi amiga, hipócrita": la furia de Catral contra Parker.

En efecto, el hermano de Cattrall, Chris, fue encontrado muerto la semana pasada, luego de permanecer diez días desaparecido. Desde entonces, diversas figuras del mundo del espectáculo se contactaron con la actriz para transmitirle sus condolencias.

“Quiero agradecerle a mis fans, mis amigos y a mis colegas de Sex & The City por el efusivo apoyo que le dieron a mi familia y a mí en las últimas 72 horas”, había destacado de modo inicial la actriz en su cuenta de Instagram.

El furioso posteo de Cattral contra Sarah Jesica Parker.

El posteo llegó, claro, después de que Parker asistió a un evento y respondió preguntas sobre la muerte de Chris: "No me puedo ni empezar a imaginar cómo está su familia. Todas le acercamos nuestro amor y nuestras condolencias. Respetamos el pedido de privacidad que hizo".

Pero se ve que el llamado de Parker la hizo estallar. “No necesito tu amor, ni tu apoyo Sarah Jesica Parker”, disparó Cattrall, y sumó: “Mi mamá me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te va a dejar en paz la hipócrita de Sarah Jessica Parker’”.

“Tus continuos intentos de contactarme son un doloroso recuerdo de lo cruel que fuiste antes y de lo que sos ahora.

Dejame

dejarte esto muy en claro, si es que todavía no lo hice: no sos mi familia, no sos mi amiga. Así que escribo esto para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia en un intento por reinstalar tu perfil ‘chica buena’”, remató.