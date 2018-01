Homosexualidad y machismo: furia por las declaraciones de Martín Bossi

El paso de Martín Bossi por el ciclo de Mirtha Legrand no pasó inadvertido. Fueron sus fuertes declaraciones con respecto a la disparidad de género, la homosexualidad y las denuncias por acoso las que hicieron estallar no sólo a algunos de los invitados, sino también a miles de usurios en las redes sociales.

“Es muy difícil ser heterosexual hoy. Cuando vos sos homosexual, te aplauden y te dicen: ‘Bien, valiente’. Amo a mis compañeros que eligen acostarse con hombres porque para mí no existe el género, ni existe la homosexualidad. Ahora si yo salgo y digo soy heterosexual y me gustan las minas me dicen no aclares que oscurece, discriminador”, disparó.

“ Hay una susceptibilidad demasiado grande. Amo a la mujer. Vengo de una mujer. Creo que son superiores, porque los hombres durante tres mil años lo único que hicimos fueron guerras; hicimos cosas buenas, pero guerras y la mujer da luz”.

Soy un defensor de la mujer. Amo, muero y actúo todas las noches porque me encantan, es una sana adicción de la mejor manera. Pero estamos en un momento muy difícil.

“ El machismo no siempre beneficia al hombre. Voy a dar tres casos de una crianza hermosa y machista de dos padres inocentes que fueron víctimas, de víctimas. Por ese caso empecé a entender que el machismo también te perjudica un poco ”.

”. “Jugaba a los soldaditos con mi hermana. Ella tenía 4 y yo 7. Cuando mi hermanita hacía trampa o se me complicaba, ella tenía dos colitas tipo la chilindrina y yo le tiraba de la colita . Venia mi papá, llegaba a las siete de la tarde. Me agarraba de la cara, dos patadistas en el traste y me la veía mal ”.

”. “Es un caso correcto el transmitir que no le podía hacer eso a una mujer, pero también estaba lo otro. Mi hermana me pegaba. Cuando mi hermana me pegaba, mi viejo me decía: ‘Cómo vas a llorar, es una nena’ ”.

”. “ Mi hermana me pasaba por al lado y decía que le había pegado. Venía mi viejo y me decía: ‘Le pegaste’. Y yo le decía: ‘Te juro por Dios que no le pegué’. La exageración estaba. Ahí empecé a entender la base de la sociedad”.

Me parece que está bueno cuando un varón le hace algo a una mujer que lo castiguen, pero también hay mujeres que son violentas psicológicamente con los hombres, que se victimizan.

”. “Si lo de ( Juan ) Darthés hubiera sido al revés , y estoy de acuerdo que si la hizo sentir mal a Calu que se lo castigue con la ley, nos hubiéramos cagado de risa”.

Indignado por las palabras de Bossi, el Coco Sily salió al cruce: “No somos iguales, te explico por qué. Mirtha legrand siendo mujer construyó una carrera en una sociedad absolutamente machista y le debe haber costado mucho. ¿Qué se evalúa? Su talento y su condición para conducir el programa. Es ahí a donde tenemos que ir, al lugar en el que seamos evaluados por nuestro talento, nuestras condiciones”.