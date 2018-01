Igualito a Marley: el tierno mensaje con el que Flavio Mendoza presentó a su hijo

Luego de un intento fallido, Flavio Mendoza no se dio por vencido, perseveró y encontró su recompensa: meses atrás anunció que pronto se convertirá en padre.

Y ahora decidió mostrarle al público la primera ecografía de su hijo de la manera más tierna. Así, publicó en Instagram una fotografía de su sobrino sosteniendo una imagen enmarcada del estudio. "Noah les presenta a su primo Dionisio", escribió feliz y orgulloso Flavio, acompañando su frase con múltiples corazones.

La espera valió la pena

La paternidad de Mendoza será a través de subrogación de vientre, y ya reveló que la mujer que gesta a su bebé vive en el estado norteamericano de Florida.

Noah con su enterito de avatar ❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el Ene 7, 2018 at 8:32 PST

Además, contó que eligió el nombre Dionisio para su hijo en homenaje a un hombre que trabajaba en el circo de sus padres. "Yo era muy travieso y siempre le decía que quería ser trapecista. Él me decía: 'Los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan' Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego", recordó en la mesa de Mirtha Legrand.

Según confesó Flavio en aquel entonces el frustrado intento anterior de convertirse en padre lo entristeció pero "fue una gran enseñanza esperarlo".