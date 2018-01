Incómoda, Ingrid Grudke volvió a hablar de su relación con Cristóbal López

Aunque siempre mantuvo su marcado perfil bajo, Ingrid Grudke visitó el programa de Mirtha Legrand y, pese a sus intentos por esquivar el tema, la conductora no perdió la oportunidad de preguntarle por su relación con el empresario Cristóbal López.

La modelo confirmó hace pocos días su separación del ahora detenido empresario kirchnerista.

“Te lo pregunto bien, bien. ¿Cómo es actualmente tu relación con Cristóbal López? ¿Estuviste o estás muy enamorada?”, indagó la “Chiqui”. “Ya está, estoy separada, listo. Es una cuestión personal que puedo guardármela para mi. Es muy difícil porque todo el mundo opina, opinan sin saber y no saben lo que siento", esquivó la modelo.

El momento completo

Luego, la conductora le preguntó si el empresario le había enviado un ramo de flores por el estreno teatral. “No, decidí muchos de amigos. Pero él no me lo mandó nada”, esquivó. “El amor es un gran misterio, las mujeres somos así. Nos enamoramos y listo”.

“Yo te creo que sufriste por amor”, resistió la conductora, y sumó: “¿Lloraste?”. “Claro. Aparte yo no estoy acostumbrada a esto. Todo pasa por algo. Yo no sabía quién era. Me enamoré de entrada, ¿por qué lo tenía que conocer?”.