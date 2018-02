Jimena Barón explicó por qué se separó de Delpo: “Dejen coj… tranquila a la gente”

Después de muchas semanas de especulación y rumores, Jimena Barón finalmente confirmó su separación de Juan Martín Del Potro. Explicó los motivos de la ruptura y habló de los rumores de infidelidad que involucran al tenista.

Jimena Barón, soltera: "Déjenme revolear un poco la chancleta".

“Tomamos la decisión juntos. No se pudo sostener. La realidad sacó esa ilusión del principio de: ‘Bueno, sí podemos’. Es un re quilombo. Es muy difícil con carreras de tal intensidad sostener el día a día. En Asia nos cruzábamos dos horas. La realidad hizo como que no. Por ahí no es el momento, no lo sé”, reconoció en su paso por el ciclo Morfi.

Según la ahora cantante, ambos intentaron hasta último momento sostener la relación: “Nos fuimos a Cariló unos días. Son los viajes de pongo todo acá, todas mis fichas. No podíamos vivir angustiados. Y nada. Con el amor no alcanza”.

"Él vivió la cocina de la música, me apoyó un montón y yo ya en ese momento hacía malabares para acompañarlo. Pero cuando lo mío agarró velocidad, fue imposible... Estábamos convirtiéndonos en una pareja que no fuimos nunca, con reproches".

Juan Martín Del Potro y Barón se separaron.

Las apretadas agendas de ambos fueron otro factor determinante: “Son dos carreras muy extremas. Lo mío ya es un montón estando acá y él no está nunca acá. No es que está. Y cuando está acá es Tandil. Armar las valijas e ir para Tandil. Después es China, Praga, Australia. Me veía como: ‘Bueno, pará; si es feriado el jueves puedo ir de miércoles a sábado’”.

“Yo le había prometido que lo iba a acompañar a Australia, pero me salió el (festival) Jesús María y no lo iba a hacer. ¿Quién va al Jesús María a los cinco meses de empezar su carrera musical? Esas cosas pasaron. Dije: ‘Perdón, pero no lo puedo hacer’”, sumó.

La foto con la que Barón intentó levantarse al actor español Jaime Lorente López.

Barón también se hizo eco de los rumores de infidelidades por parte del tenista e intentó desestimarlos: “Yo quedo como una boluda y lo están dejando a Juan como si fuera un soret... de tipo, cuando es una persona maravillosa. Y tienen una familia maravillosa. Queda horrible él. Están armando como una cosa fea sobre él y tengo que decir que no es motivo absoluto de nuestra separación”.

Por último, reconoció que intentó levantarse por Instagram a Jaime Lorente López, el actor español del momento por su rol en la exitosa serie La casa de papel: “Mi teléfono está enardecido, más que nunca. Mejor que nunca. Dejen de exponer mis tiroteos, cuando estoy soltera porque me espantan a la gente. Pongo un like. Dejen cojer tranquila a la gente”.