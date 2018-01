"Jujuy" y su contundente balance sobre la separación con "El Pelado" López

La del "Pelado" Guillermo López y Sofía "Jujuy" Giménez parecía una de las parejas más estables de la farándula local, a pesar de la diferencia de edad de 22 años que los separaba.

Así, la ruptura de su noviazgo de cinco años sorprendió al público, ya que la gran discreción con la que siempre manejaron el romance no permitió ver evidencias de una crisis.

"Fueron muchos años de amor, de mucho compromiso con esa relación, de mucho cuidado. Por eso también fue difícil la decisión", admitió "Jujuy" en una entrevista con Pronto.

"Fue una decisión muy dura"

La notera y modelo fue reflexiva al momento de analizar los motivos de la abrupta decisión: "Cuando uno ve que las cosas no están andando del mismo modo, que no están funcionando, las cosas se tienen que solucionar o ponerle un final para que nadie salga lastimado".

"En nuestro caso, el amor fue fundamental, pero también hay otros factores que se involucran en una pareja. Y cuando en la balanza empiezan a pesar mucho más las diferencias que el amor, para no terminar odiándonos, y mantener ese amor y ese cariño, decidimos parar ahí, aunque haya sido una decisión muy dura de tomar", explicó.

"Jujuy" reconoció que "los roces de la convivencia" jugaron un rol en la separación porque "las formas de ser y las personalidades se empezaron a notar más y eso afectó la relación".

Al mismo tiempo, reveló que no volvió a hablar con Guillermo después del final del noviazgo. "Tomamos una decisión y creo que lo mejor es no estar en contacto. Simplemente, para no salir lastimados", sentenció.