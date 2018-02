La amenaza de Nai Awada porque Juliana no la saludó: "Si yo hablara..."

Durante gran parte del año pasado, Naiara Awada tuvo una gran exposición que la llevó a tener varios ataques de pánico. Las exigencias y el intenso ritmo del "Bailando por un sueño" provocaron que desistiera del certamen y desapareciera, por algunos meses, por completo de los medios. Ya recuperada, volvió a cargar contra tu tía y primera dama, Juliana Awada.

El domingo, la actriz cumplió años y -una vez más- no recibió ningún llamado o mensaje de parte de su familia paterna. Esto derivó en un furioso descargo en Twitter y, claro está, la primera apuntada en su lista fue la hermana de Alejandro Awada, su papá.

"Impresionante la desilusión que siento. No haber recibido ni un llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele. ¿Qué fue lo que tanto hice? Más después de lo que me pasó. Horrible. Si yo hablara…triste”, advirtió la actriz.

Impresionante la desilusión que siento . No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele . Que fue lo que tanto hice ? Más después de lo que me pasó. HORRIBLE . Si yo hablara...triste — Nai awada (@Naiawada9) 12 de febrero de 2018

Lo enojada que estoy posta con lo que los cuidé. Me voy a cambiar el apellido. No lo hago solo por mi viejo . Q les pasa? No les gusta mi sexualidad no les gusta quien soy? Y si yo hablara de Uds? Uy uy #losawada ���� muy triste la ✖️ absoluta . FIN ni mi abuela me llamo!!! — Nai awada (@Naiawada9) 12 de febrero de 2018

Lejos de calmarse, Nai no solo advirtió que su papá está involucrado en este asunto, sino que además amenazó con cambiarse el apellido. "Lo enojada que estoy. Posta, con lo que los cuidé. Me voy a cambiar el apellido. No lo hago solo por mi viejo", agregó la actriz.

Y se preguntó: "¿Qué les pasa? ¿No les gusta mi sexualidad? ¿No les gusta quién soy? ¿Y si yo hablara de ustedes? Uy, uy, #LosAwada. Ni mi abuela me llamó”. Lo cierto es que su enojo con la familia presidencial -que ahora involucró a casi toda su familia- lleva varios años.

Juliana Awada no saludó a su sobrina por su cumpleaños, otra vez.

Desde hace tiempo, la sobrina de Mauricio Macri se muestra en contra de las decisiones que toma su tío como primer mandatario. Incluso, reveló que parte de su familia le dejó de hablar luego de haberse mostrado tan crítica con él y con su tía, Juliana Awada.

Por ejemplo, el año pasado despertó las críticas de su familia por saludar por enviarle un mensaje a Cristina Fernández de Kirchner. "¡Feliz cumpleaños a la que con muchos errores me dio tantas alegrías! Gracias por tanto @CFKArgentina", escribió en aquella oportunidad-

Tan solo dos meses después, hizo lo propio y saludó por su cumpleaños a su tía con un mensaje cargado de ironía. "Feliz cumpleaños a la que siempre fue mi tía favorita. Siempre te voy a querer. Ojalá nuestras diferencias no nos sigan distanciando. Te amo", señaló.

Al mismo tiempo, en esa oportunidad también se había mostrado molesta con su tía por la poca atención que le brinda desde que Macri asumió como jefe de Estado. "Yo sí puedo desearte feliz cumpleaños, desearte lo mejor y dejar las diferencias de lado”, cerró.