La delicada salud de la madre de Carmen: "No me aflojes, te necesito tanto mi reina"

La madre de Carmen Barbieri, Ana Caputo, atraviesa un delicado estado de salud desde que sufrió un accidente doméstico en noviembre y se fisuró la cadera. El cuadro empeoró y ayer fue trasladada a terapia intensiva, por lo que la actriz y protagonista de "Magnifica" debió suspender la función de domingo por la noche.

La madre de Carmen Barbieri atraviesa un delicado momento de salud.

"Mi mami luchando por vivir y esperándome para su intervención y ya falta poco no me aflojes ahora TE NECESITO TANTO REINA", expresó la actriz. "La vida no me dio un caminos de rosas pero valió la pena vivir", agregó.

Mi mami luchando x vivir y esperandome para su intervencion y ya falta poco no me aflojes ahora TE NESECITO TANTO REINA pic.twitter.com/QSfe8xCI36 — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 2 de febrero de 2018

"Yo estoy muy triste, muy angustiada. No estoy desbordada ni loca, ni lo que dice la gente en la TV. Veo que se apaga mi mamá de a poco", comentó Barbieri, en diálogo con Primicias Ya.