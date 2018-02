La dura denuncia de la "Chipi", la mujer de Dady: "Pettinato me chupaba la espalda"

Mariela “la Chipi” Anchipi también decidió no callarse más y contó las agresiones que sufrió a manos de Roberto Pettinato. "A él le causaba gracia hacerme ese daño y que yo llorara", le dijo a Jorge Rial en Intrusos, donde contó que había actitudes de él que tenía bloqueadas "como que me chupaba la espalda".

Por insistencia de Dady, la Chipi contó todo lo que vivió con Pettinato.

La Chipi trabajó con el ex saxofonista en un ciclo de Azul TV llamado "Petti en vivo", en vivo 2001. "Él para mí es un imbécil. Sabía que se le venía todo esto, como yo debe haber veinte o treinta más".

De ahí en más, la bailarina y coreógrafa detalló: “No sólo me tocaba, el manoseo es lo de menos. Es la agresión que viene después del rechazo. Es la exposición. Lo que más me molestaba era que él se sintiera con el poder de hacerlo adelante de cámara porque era bailarina. Después me enteré que a otras personas se lo hacía en un ámbito más privado. A mí me lo hacía abiertamente adelante de todo el mundo porque era bailarina”.

La bailarina reconoció que fue Dady Brieva, su marido, quien le insistió para que contara lo que le pasó: “Siempre me dijo que lo contara, que lo exponga”.

"Pettinato me acorralaba. El otro día me encontré con dos amigas, que eran bailarinas también en esa época, y me hicieron acordar un montón de cosas que yo había bloqueado, como que me chupaba la espalda”, contó poniendo cara de asco."A él le causaba gracia hacerme ese daño y que yo llorara".

Todas estas situaciones se dieron cando la Chipi tenía 20 años y según sus propias palabras la gente de alrededor le decía "no le des bola" y nadie lo paraba.