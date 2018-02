La durísima respuesta de la hija de Fort cuando le preguntaron por su mamá

La hija de Ricardo Fort sorprendió cuando le hicieron una dura consulta vinculada a su historia familiar. La adolescente, Marta Fort, fue categórica al responder si le gustaría conocer a su madre biológica: “No tengo mamá”. Tiempo atrás, su hermano mellizo, Felipe, había dicho que “lamentablemente” no conocía su nombre.

Todo ocurrió mediante la aplicación Sarahah, que es furor en el público adolescente, donde otros usuarios envían preguntas de manera anónima que ellos pueden responder. Allí le preguntaron a Marta por la relación con su fallecido padre, aunque una de las más duras consultas fue por su presente familiar.

“¿Te gustaría conocer en persona a tu mamá?”, le preguntaron a la hija del excéntrico empresario chocolatero y cantante. La joven, sin embargo, fue más que categórica con la respuesta que ofreció en la aplicación: “No tengo mamá”. Ocurre que los hijos de Fort nacieron por medio de un alquiler de vientre, que el propio mediático contó que fue pagado por su padre y que se trató del mejor regalo que le hizo en la vida. Los hijos nunca conocieron la identidad de la mujer.

La respuesta de la hija adolescente de Ricky Fort.

No se trata de la primera ocasión en que uno de los hijos de Fort se refiere al vínculo familiar. Tiempo atrás, y también por medio de la app Sarahah, Felipe Fort también hizo referencia al desconocimiento que respecto a su madre biológica. “¿Cómo se llama tu mamá?”, le preguntaron tiempo atrás. “Lamentablemente no lo sé. No la conozco”, respondió.