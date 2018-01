La filosa respuesta de Claudia Villafañe a Diego por la boda de Dalma

La interna de los Maradona sigue al rojo vivo. Después de que Diego declinara de modo público la invitación al casamiento de Dalma porque Rocío Oliva no estaba en la lista, fue Claudia Villafañe quien le respondió.

Claudia habló sobre la negativa de Diego de asistir al casamiento de Dalma.

Fiel a su perfil bajo y después de que se hiciera pública una intensa conversación entre Dalma y su padre, la ex “Bruja” se limitó a mandarle un mensaje al periodista Mariano Caprarola en el que escribió: “Qué pena. El que se la pierde es él”.

LOS AUDIOS DEL DÍA - La negativa de Diego Maradona de asistir a la boda de su hija y la respuesta de Dalma > Escuchá los dos audios pic.twitter.com/BoHs8RZxQn — América TV �� (@AmericaTV) 15 de enero de 2018

La tensión se incrementó cuando ayer, a través de un audio, el ex jugador y DT de la Selección Argentina confirmó que no será parte de la boda por una simple razón: "Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco". Al mismo tiempo, en Intrusos, revelaron un audio que Dalma le había enviado a su papá explicándole que ella no le había prohibido la entrada a su novia.

"Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada, lo tenés que saber más que nadie que eso lo hace la prensa, hicieron mesas de Mancuso, de Cóppola, yo no dije nada de eso. Yo no digo nada nunca de Rocío, no quiero que cambies de mujer ni nada, yo no me meto en eso, pero yo no hago listas de personas no gratas", dijo, muy angustiada.

El señor Matias Morla fue el que le dijo a mi papá que yo había hablado mal de su novia para que no venga a mi casamiento y para tener 2 minutos de fama diciéndolo por la tele! Contame que necesidad había de hacer eso???? — Dalma Maradona (@dalmaradona) 15 de enero de 2018

Lo cierto es que una vez que se dieron a conocer ambos mensajes, Dalma decidió hacer un descargo vía Twitter y le apuntó directamente a Matías Morla, abogado de Diego, a quien señala como el responsable de todo este conflicto que la tiene a mal traer.

“El señor Matías Morla fue el que le dijo a mi papá que yo había hablado mal de su novia para que no venga a mi casamiento y para tener 2 minutos de fama diciéndolo por la tele. ¿Contame qué necesidad había de hacer eso?”, escribió la hija de Maradona.

Y tmb hace 4 días que no me puedo comunicar con mi papá! NUNCA ME PASO EN MI VIDA DE NO PODER HABLAR POR TELÉFONO! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 15 de enero de 2018

Cabe resaltar que el letrado fue el encargado de dar a conocer que El Diez no iba a ir al casamiento en primer lugar. "A mí me dijo ‘no voy a ir’, y estoy autorizado para contarlo porque él me dijo que lo diga. Me dijo ‘no voy a ir porque yo voy con mi mujer’. Me dijo ‘no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí'”, contó.

A todo esto hay que sumarle que Dalma denunció en las redes sociales que hace cuatro días intenta comunicarse con su papá para resolver esta suerte de mal entendido, pero que el entorno de Maradona se lo impide. “Hace 4 días que no me puedo comunicar con mi papá. Nunca me pasó en mi vida la de no poder hablar por teléfono”, concluyó.

El anuncio de la boda fue dada por Maradona a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto junto con su hija cuando era chica y contó cómo su yerno le pidió la mano de la actriz: "Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle su mano. Caballeros como mi yerno, no existen más”.