La furia de Benito con los fans "homofóbicos" de Cerati tras revelar que es gay

Las redes sociales se sorprendieron tras el fuerte y extenso descargo que realizó el jueves Benito, el hijo de Gustavo Cerati, donde no sólo habló de sus preferencias sexuales, sino que se refirió también de los derechos de la mujer. “Hola. Soy Benito Cerati. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz", escribió en Twitter.

Benito Cerati es el líder de la banda Zero Kill.

A partir de ahí, el músico –es el líder de su propia banda, Zero Kill- comenzó a recibir un gran número de mensajes: algunos en clara señal de apoyo a su postura y otros tantos en claro repudio a su condición sexual. “La cantidad de comentario homófobo que he recibido desde ayer no tiene precedente”, denunció públicamente el hijo del fundador de Soda Stereo.

El nuevo descargo del hijo de Gustavo Cerati.

En esa línea, aseguró que seguirá mandándose “cagadas” y aclaró que Gustavo Cerati fue el primero en darse cuenta en cómo él era en realidad. “Voy a seguir siendo humando. Voy a seguir haciendo la música que más me gusta hacer y defendiendo derechos. Seguiré apareciendo en la portada de un diario por alguna cosa desmedida que habré dicho", sostuvo.

Benito también le dedicó un mensaje a su papá.

Por otro lado, Benito recordó a si papá –quien falleció el 4 de septiembre de 2014- y le dedicó un mensaje en claro repudio a los seguidores que lo agredieron. "Papá, lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron a nuestra familia y que nunca entendieron el respeto y la apertura como lo entendiste vos”, escribió.

Y continuó: “Si revivieras, como dicen varios, sería para cachetear a todos estos enfermos. Algunos ni siquiera entendieron tu apertura a nivel musical. Tuve la suerte de entender la homosexualidad de chico porque muchísimo de sus amigos eran homosexuales; entendía la humanidad con la belleza potencial que tiene”.

Benito aseguró que se declaró gay hace ya cuatro años.

En ese marco, Benito señaló que Cerati “fue de los primeros en darse cuenta como era yo. Es incomprobable, pero yo descanso tranquilo sabiendo que es cierto. El resto que se vaya a cagar, sólo me importa mi familia que me ama y mis amigos que adoro”.

¿Seguirá debatiendo en las redes sociales?

Ante la sorpresa que generó si descargo en las redes, el joven cantante remarcó que “ya era gay” desde hace mucho tiempo. “Acá en este twitter hablamos de cosas muy gays desde hace años. Soy trending topic porque levantaron uno de los miles de tweets en donde digo que soy gay (desde 2014 chicos se enteraron tarde). Después dicen que no importa la sexualidad”, cerró.