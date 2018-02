La reacción de Maradona al ver las fotos del Chino de la Nueva Luna sin vida

El 23 de diciembre de 2017, Marcelo"Chino" González, cantante de la reconocida banda de cumbia La Nueva Luna, fue encontrado sin vida en su casa, ubicada en Canning. Sin embargo, las malas noticias no terminaron ahí, porque hace sólo unos días atrás, comenzaron a circular en las redes sociales impactantes imágenes del "Chino" recién fallecido.

Por la terrible situación, Diego Maradona decidió hacer un descargo, y desde su Facebook, lamentó que existieran personas con tanta maldad. "¿Pueden ser tan mala leche?", cuestionó el ex futbolista.

Maradona criticó a los que dieron a conocer las fotos de la muerte del "Chino" González.

Las imágenes son impactantes, y uno de los principales motivos de enojo de Maradona es que rápidamente llegaron a las redes y a los portales de noticias.

"Yo quiero mandarle nuevamente mis condolencias a la familia del Chino González de La Nueva Luna, en especial a su hijo, que también vio las fotos y todo lo que hicieron circular. Yo espero que no nos acostumbremos nunca a este tipo de cosas", escribió Diego desde su Facebook.

Además, sostuvo que no se puede atacar de esta forma a una persona que ya no está en este mundo, sobre todo, porque no puede defenderse de las acusaciones. "La verdad, me gustaría encontrar al que hizo esto, mano a mano en una habitación", agregó Diego enojado.

El "Chino" González falleció el 23 de diciembre de 2017.

Las fotos del "Chino" de la Nueva Luna, impactaron a muchos porque lo mostraban una situación de total intimidad, y ya sin vida, cuando fue encontrado por la Policía.