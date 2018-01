La tremenda puesta de puntos de Araceli González a Diego Brancatelli

Araceli González y Diego Brancatelli protagonizaron el domingo un fuerte cruce en el programa de Mirtha Legrand cuando la actriz repudió los recientes dichos de Cacho Castaña. Fiel a su perfil peleador, el periodista defendió al cantante y estalló todo.

La polémica fue por las declaraciones de Cacho Castaña.

“Si la violación es inevitable, relájate y goza”, fue la declaración que realizó Castaña en el programa de Mariano Iúdica. La misma, le valió una catarata de críticas por parte de muchos de los representantes de la farándula.

El video completo del cruce entre Brancatelli y Araceli

Cuando el tema se trató en la mesa, Brancatelli planteó que todos debían “bajar un cambio” y “no crucificarlo”. Indignada por lo que estaba escuchando, Araceli tomó la palabra e interpeló al panelista televisivo.

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", dijo Cacho.

“Para mí una frase tapa todo lo artístico que pueda tener una persona. Eso marca tu persona. No estoy de acuerdo, de verdad. Y no porque es Cacho Castaña le tengo que tener respeto. Me parece terrible. Está hablando sobre un tema muy grave. Las mujeres sufrimos mucho esos acosos. ¿Con qué derecho hablás?”, analizó.

La actriz repudió las declaraciones: "¿Qué ejemplo le está dando a un adolescente?".

Brancatelli

no se quedó callado: “Tampoco es para meterlo en la jaula y tirarle los leones”. “

Brancatelli

,

hablás

así y sos el primero que abrís la jaula y

tirás

los leones”, resistió González, al tiempo que sumó: “No estoy en contra de Cacho Castaña, estoy en contra de su frase. Uno tiene que estar ubicado para hablar. ¿Qué ejemplo le está dando a un adolescente?”.