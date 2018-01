La tristeza de Ailén Bechara por la muerte de su padre: "Qué dolor inmenso"

Hace muy poco, Ailén Bechara decidió compartir con su público la hermosa noticia de que estaba embarazada de su novio, Agustín Jiménez. Sin embargo, ahora la rubia atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida, ya que su padre, Jorge, acaba de fallecer luego de haber sufrido durante meses una larga enfermedad.

Jorge Bechara, el padre de Ailén, falleció de cáncer.

Embarazada de cuatro meses, la rubia utilizó su perfil de Twitter para comunicar la situación. Allí, dejó en claro que el fallecimiento de su padre había sido productor del cáncer, y que su dolor por la terrible situación "era inmenso".

Maldito cancer — AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) 14 de enero de 2018

Se me fue mi papa �� que dolor inmenso — AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) 15 de enero de 2018

A principios del año pasado, Ailén tuvo que salir a hablar sobre la vida privada de su padre, después de que Juan Ignacio, ex participante de "Cuestión de peso", contara que había tenido una relación amorosa con él.

"Tuve un romance con el padre de Ailén Bechara. Duró poco, fue algo muy lindo. Ahora tengo contacto pero más como amistad, me manda apoyo por el tema que sabe que estoy acá, me mira siempre", confesó en aquel momento el participante, en diálogo con Tomás Dente.

Consultada por la confesión del participante, la ex azafata de Guido Kaczka explicó que no quería hablar del tema, ya que su padre había sido diagnosticado de cáncer y que de ningún modo el tema le podía ayudar con su tratamiento.

Días después, la rubia cambió de opinión, y se presentó en "Los ángeles de la mañana" para contar la verdad de su historia familiar.

"Cuando este personaje lo empezó a contar, me llamaron. Tocaron un tema delicado con una liviandad en televisión. No es importante si tuvo la relación o no. Mi viejo que haga lo que quiera. Pero en el programa hablaban del chico y decían 'es el padrastro de Ailén' ", explicó Bechara entre lágrimas.

"Jamás saldría a exponer la sexualidad o la vida íntima de mi viejo, ni de nadie. Según mi papá, no conoce a esta persona; igual yo le digo: 'Papá no me importa si lo conocés o no, que mis papás hagan de su vidas lo que quieran con quién quieran", dijo por último la joven.