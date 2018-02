Las chicas del clima, en guerra: Sol Pérez indignada con su reemplazo en TyC

El lunes 29 de enero, los cientos de miles de seguidores que tiene Sol Pérez dentro y fuera de las redes sociales se sorprendieron al notar que desde TyC Sports habían decidido reemplazar a la famosa “Chica del clima”, la cual saltó a la fama por los ajustados atuendos que utilizaba a la hora de dar a conocer el estado del tiempo y por las sensuales postales que publica en Instagram.

La modelo fue reemplazada como presentadora del clima en TyC Sports.

Desde la señal de deporte anunció que desde ahora la encargada de informarles a sus televidentes sobre el estado del clima será la joven y bella misionera Marina Señuk. Claro está, esto despertó la indignación de la ex participante del Bailando, quien sostiene que nadie le avisó que si se iba a hacer temporada en Villa Carlos Paz iba a perder su trabajo fijo.

Marina Señuk, la modelo que reemplazó a Sol Pérez en TyC.

A la rubia, tras su exitoso paso por el Bailando por un sueño, comenzaron a lloverle ofertas de trabajo. Entre presentación y presentación en distintos boliches, Pérez protagoniza la comedia La isla encantada en Carlos Paz, junto con Pedro Alfonso, Marcelo Polino, Nazareno Casero, Rocío Robles y Belén Pouchan, entre otras figuras del espectáculo.

Sol Pérez protagoniza la Isla Encantada en Carlos Paz.

De esta manera, desde TyC Sports se habrían cansado de esperar por la modelo y optaron por reemplazarla por Señuk, una bella modelo de 25 años, oriunda de Apóstoles, una pequeña localidad misionera que se encuentra a ocho kilómetros de Colonia Liebig, y que integra el staff de modelos de Pancho Dotto desde que tiene 15 años.

Mientras disfruta del verano, Sol Pérez en guerra con TyC Sports.

Según Sol Pérez, quien se mostró molesta en diálogo con Intrusos por esta situación, desde TyC le habían manifestado que la iban a reemplazar durante todo el mes de febrero hasta su tan ansiado regreso, el próximo 4 de marzo. “No sé qué pasó. Ahora hay que ver qué pasa. Hay un montón de cosas que no están muy claras que digamos”, dijo.

Y continuó: “Hay un ´¿quién te dijo tal cosa?´ o ´¡Nunca se te autorizó a irte!´ ¿Te pensás que si a mí me decían: ´Vos te vas y cuando volvés no vas a tener más tu lugar de trabajo, yo me iba? Me están planteando un montón de cosas que a mi mucho no me cierran, pero tengo una oferta y la estoy evaluando con el canal”, explicó la ahora ex presentadora del clima.

Por ahora, el futuro de Sol está lejos de TyC Sports.

A su vez, en ese marco sostuvo que todavía le quedan aclarar “un montón de cosas” en TyC sports y cerró: “No sé bien cuál fue el conflicto ahí adentro. Esto pasó de un fin de semana a un lunes, de un ´mirá a esta chica y decime cómo la ves´ a todo esto. No sé qué pasó en el medio. Me encantaría saberlo y que la gente de TyC me lo explique”.