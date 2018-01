Las nefastas declaraciones de Gasalla tras la ola de denuncias por acoso

Antonio Gasalla dialogó al aire con Marcelo Polino en su programa radial de Radio Mitre y se ganó el amplio repudio de los usuarios de redes sociales.

Gasalla realizó polémicas declaraciones.

¿Por qué? Porque sus definiciones sobre acoso sexual en el mundo del espectáculo fueron sumamente obtusas. "Acá se pone de moda que hay mujeres acosadas y por día, ustedes, el periodismo, muestran 50 mujeres. Es decir, me parece que la prensa escarba en una olla y va sacando lo que encuentra", señaló.

#PyPAuténtico | Antonio Gasalla: "Se pone de moda que hay mujeres acosadas y salen 50 mujeres a la luz que fueron acosadas". — Radio Mitre (@radiomitre) 27 de enero de 2018

"La Argentina tiene un montón de colores", agregó. "Cuando se dedican a hablar de que un tipo acosó a alguien, salen 50 mil acosadores desde el año 20 hasta ahora".

"En otros países se las trata con respeto"

Al mismo tiempo, Gasalla señaló que a muchas mujeres les interesa "más salir en pelotas que actuar" y las colocó en el lugar de culpables. "Hasta que las mujeres no digan: 'Basta, no me pongo una tanga tan chiquitita', van a seguir en pelotas. Les gusta que las vean en bolas, pero no les gusta que después digan algo de ellas", expresó.

#PyPAuténtico | Antonio Gasalla: "Hasta que las mujeres no digan basta, van a seguir en pelotas". — Radio Mitre (@radiomitre) 27 de enero de 2018

De todas formas, el cómico sí admitio que la situación de las mujeres argentinas es diferente a las de las europeas o las norteamericanas. "Allá se las trata con todo respeto. Las mujeres no lo tienen que pedir. Y nadie está diciéndole nada en la oreja a una mujer caminando por la calle", describió.