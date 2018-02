Las “señoritas E y S” que dinamitaron la relación de Jimena Barón y Del Potro

Poco a poco, el rumor de la separación entre Jimena Barón y Juan Martín Del Potro va tomando cada vez más impulso. Incluso, en las últimas horas trascendió el motivo por el cual la pareja fracasó: dos relaciones paralelas que habría mantenido el tenista con las “chicas E y S”.

Jimena Barón y Juan Martín Del Potro habían blanqueado su relación en mayo.

Quien aportó la primera pista fue Yanina Latorre. Ya en diciembre, la panelista de Los ángeles de la mañana había anticipado que la pareja iba a tener una crisis si “algo salía a la luz”. Ahora, con la separación en boca de todos, fue por más y reveló que Del Potro mantuvo una afairre con una chica “top”, pero que no es mediática, cuyo nombre comienza con la letra “s”.

“Juan nunca cortó el vínculo con esta otra chica. Yo no quiero decir quién es porque está enamorada de verdad. De hecho su madre no quiere que se siga viendo con él. No es del medio, pero es top, top. Me enteré porque tenemos amigos en común”, reforzó Latorre.

Según su relato, Jimena había comenzado a sospechar en diciembre y fue allí que se produjo el primer cortocircuito. “Intentaron remarla, pero no funcionó”, precisó, al tiempo que aseguró: “Él le decía que estaba en crisis con Jimena y le contaba los problemas de pareja. ¿Cuáles eran? Su hijo (por Morrison)”.

"Es lo mismo que le pasó a Pico con Pampita, hasta que se vuelva a cansar. Se meten problemas con las chicas divinas, bombas, y después se cansan. Juan es un chico soltero, que está para otra cosa. Cuando viene la paternidad, al principio le divierte, pero cuando pasó la calentura del primer momento (sic), decís: 'Mejor me quedo en casa'”, aportó.

En simultáneo, su compañera de panel, Mariana Brey advirtió que ella sabía de otro affaire que el tenista mantuvo hasta el mes de diciembre. “Es una chica top, que se puso hace poco de novia; pero se veían. De hecho, en enero él jugó y ella viajó. ¿Su inicial? La letra E”, reveló. Ángel De Brito indagó: “¿De Emma? ¿De Eva?”. “Más Eva”, respondió la panelista. "Él hasta cambió su foto de WhatsApp. Antes estaban los dos juntos y ahora tiene a sus dos perros”, sumó Latorre.

La actriz dijo: "No tengo nada para decir sobre Juan Martín".

la

panelista

Mina

Bonino

aportó más información. “Me metí en su cuenta privada de

Instagram

a buscar a estas chicas y cuando le quise mandar un mensaje me encontré con una sorpresa”, contó. ¿Qué vio? “Me había mandado dos mensajes a mí antes que nunca leí”, remató y terminó de prender fuego a “La Torre” de

Tandil

Más tarde, en Intrusos,