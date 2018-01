"Le gustan las mujeres": Rocío Robles habló de la elección sexual de Mica Viciconte

Rocío Robles es noticia. A pocas horas de que se filtrara un supuesto video hot que la tendría como protagonista, la bailarina, que se encuentra en Villa Carlos Paz donde forma parte del elenco "La isla encantada", habló con la prensa. Si bien no se refirió al ese hecho, le pegó a una "colega".

La morocha fue entrevistada, y además de contar los motivos de su separación con el hijo de la "Bomba" tucumana, Tyago Griffo, la ex bailarina de ShowMatch aprovechó la ocasión para opinar de la vida privada de Micaela Viciconte. "Le gustan las mujeres", aseguró sin muchas vueltas.

Rocío Robles aseguró que a Micaela Viciconte le gustan las mujeres.

La enemistad entre ambas surgió a mediados del 2017, cuando Viciconte aseguró en la pista del "Bailando por un sueño" que Tyago era gay, y que usaba a Robles para ocultarlo.

En ese entonces, la morocha defendió a su pareja, y aunque ahora ya no están más juntos, lo cierto es que salió a reivindicar a su ex, y aseguró que mucha gente quiere colgarse de su fama, y que como no saben qué decir, inventan rumores sobre su sexualidad.

La guerra mediática entre ellas comenzó a mediadios del año 2017.

"Hay personas que se quieren colgar. Por ejemplo Micaela. Lo utilizó para entrar al Bailando y en realidad creo que a la que le gusta las mujeres es a ella. No veo que le gusten los hombres pero ni me importa, ella sabrá sobre su sexualidad", disparó la morocha al pasar, y ante la pregunta del periodista de Pronto, volvió a hablar del tema.

"Me cae pésimo Viciconte. Tengo amigos que han tenido dificultad enorme para hablar sobre su sexualidad y que ella salga tan livianamente a opinar sobre el tema me parece horrible. Dijo: 'A Tyago le gustan los hombres y tiene una novia de pantalla' y eso me pareció patético", aclaró en diálogo con la revista.

Hoy, consultada por el panel de Intrusos, la morocha dijo que a pesar de estar separada, no va a dejar de decir lo que piensa. "Me parece que enfocarse en la sexualidad de una persona está de más, es retrógrado, atrasa muchísimo. Y si ella tiene una fijación con respecto a ese tema, tal vez a ella le gusten las mujeres", sostuvo.

Micaela Viciconte aseguró en reiteradas oportunidades que Tyago Griffo es gay.

"Sí, yo creo que le gustan las mujeres. ¿Si la vi con otra mujer? No, por eso digo 'creo' ", reiteró, y luego de eso, contó que su separación de Tyago es definitiva e "imperdonable".

En relación a esto, explicó que había una sola cosa que el cantante no tenía que hacer, y que en lugar de cuidarse y resguardar la pareja, arruinó por completo las cosas entre ellos.

Robles aseguró que su separación de Griffo es definitiva.

"Esperaba una actitud de caballero, que no vi. Fueron varios motivos y él sabe que, particularmente, había una sola cosa que jamás le iba a perdonar. Y lo hizo. ¿Si me fue infiel? No, no", dijo por último Rocío.