"Le puse un límite y fue peor": Karina Mazzocco también denunció a Pettinato

Si alguien faltaba hablar, era Karina Mazzocco. La conductora sumó su relato al de otras ex compañeras de trabajo de Roberto Pettinato, quienes lo denunciaron por acoso y maltrato laboral. Luego de compartir el ciclo Todos al diván, emitido entre 1999 y 2001 por Canal 9, la modelo se animó a revelar que padeció situaciones similares.

"Fue muy difícil trabajar con él dos años. Yo soy cultora del bajo perfil en mis más de 20 años de camino andado y nunca había dicho nada al respecto. Hoy a la tarde pensaba 'Si Novaresio me pregunta acerca de este tema...' y se me cruzaban por la cabeza la familia de Pettinato, sus hijo, su mujer...'¿Qué digo?' Me preocupa lo que piense su familia, pero más me preocupan todas las denuncias que se hicieron hasta el momento. Esa película la vi", contó Mazzocco, en el ciclo Debo Decir.

"Cuando él tuvo la oportunidad de salir y hacer su pedido de disculpas o de cambio de actitud, dijo una barbaridad", opinó, en referencia a sus dichos al diario Perfil.

El ex saxofonista de Sumo había dicho: "A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere cog… con vos. Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían".

Sobre eso, Mazzocco dijo: "Me pasó que por poner el límite después fue peor. No sólo el acoso, también el maltrato, el destrato y la descalificación".

Según sus palabras, luego de casi veinte años tomó la decisión de contar lo que vivió. "A mi nunca nadie me dijo ninguna barbaridad. Lamentablemente tuve esa mala experiencia. Esto no va más: hoy en día un hoy en día un hombre va a medirse a la hora de decir un piropo o de tirar una mano a ver si toca algo, o va a pensar dos veces antes de destratar a una mujer. Por eso lo pongo en palabras, me parece importante para que se pegue un volantazo en esta sociedad".

Como si fuera poco, Karina contó que pese a que se lo cruzó, su ex compañero no la saluda. "Muchas veces, pero él no saluda. Es un hombre que no saluda. No necesito de él absolutamente nada, pero sí lograr un cambio como sociedad, donde todos somos parte".

El conductor había sido denunciado de acoso previamente por Mariela Anchipi, la mujer de Dady Brieva, y por otras mujeres con las trabajó: la periodista Fiorella Sargenti, la locutora Mariana de Iraola, Josefina Pouso, la humorista Señorita Bimbo y Úrsula Vargues.