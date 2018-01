“LesbianaGate”: la lapidaria respuesta de Jimena Barón a Moria Casán

Jimena Barón se convirtió en los últimos días en la última víctima de la filosa lengua karateca de Moria Casán. La diva no sólo aniquiló las canciones de la actriz, sino que además la tildó de “varoncito” y “lesbiana tapada”.

Jimena Baron le respondió con todo a Moria Casán.

"Se esconden en canciones como Barón. Lesbianas tapadas que se asumen y atrasan. Varón, Jimena", le escribió la diva a Jorge Rial. Minutos después, ya desde un móvil en vivo para Intrusos, se explayó aún más.

“Esconden en canciones inescuchables, porque no la puedo escuchar, no me gusta lo que hace. No le creo tampoco, no le creo el discurso. Es un varoncito. No le creo el discurso feminista. No me interesa hablar de esta piba”.

Te amito Invertida de mi alma — Leti Siciliani (@LetiSiciliani) 30 de enero de 2018

Atenta a las repercusiones de la nota, Barón agarró su Twitter y respondió con un mensaje acompañado por un emoticón de sorpresa: “Qué amor”. “Te amo, invertida de mi alma”, respaldó de inmediato su ex compañera de Esperanza mía Leticia Siciliani.

Como si yo pudiera ser “tapada” en algo! Si fuera lesbiana sería la torta más grande, empalagosa y exhibicionista de la vidriera, first row cake biach ������♀️��♥️ https://t.co/0Ygjklz2By — Jimena Baron (@baronjimena) 30 de enero de 2018

“Como si yo pudiera ser ‘tapada’ en algo. Si fuera lesbiana, sería la torta más grande, empalagosa y exhibicionista de la vidriera, first row cake biach (tora de primera fila, en inglés)”, remató.